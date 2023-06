Strålende fornøyd med Mablis: – Braksuksess!

---

Hvem: Karoline Kolstø

Hva: PR- og markedsansvarlig for Mablis.

Hvorfor: Mablisfestivalen ble arrangert i Vålandsskogen i helgen.

---

– Hvordan vil du oppsummere at gjennomføringen av Mablis gikk i år?

– Mablis 2023 er den beste gjennomføringen vi har hatt noen gang! Hele gjengen gikk med lave skuldre fra opprigg til nedrigg i sommerværet. Det var deilig å se alt komme til live etter et langt år med planlegging og noe motbakke, og samholdet i organisasjonen var sterkere enn noen gang. Tilbakemeldingene vi har fått til nå fra gjestene er også utelukkende positive, og med det været som var hele uken kan vi ikke annet enn å si at gjennomføringen var en braksuksess.

– Hva vil du trekke fram som høydepunktene?

– Personlig var høydepunktet i år avslutningen på fredagskveld med det spektakulære sceneshowet til Aurora innrammet av den fine bøkeskogen vår. Sammensetningen av voksne og alle barna som fikk være litt lenger oppe for anledningen var en helt spesiell opplevelse. Datteren min på 8 år, fikk definitivt servert ett av sitt livs beste opplevelser og det å få oppleve det sammen men med henne er et høydepunkt i livet!

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra artistene?

– Vi jobber alltid for å gjøre det lille ekstra for de artistene som kommer på besøk til oss i Vålandsskogen, på samme måte som alle våre gjester. I år tror jeg det ble spesielt godt lagt merke til og artistavdelingen har virkelig gjort en innsats i år. Tilbakemeldingene er at de føler seg godt ivaretatt og sett, og den unike atmosfæren blant gjestene er noe de trekker fram som helt spesielt for Mablis.

– Hva med publikum?

– Til nå har tilbakemeldingene vært utelukkende positive og overveldende bra! Gjestene har kost seg enormt i solsteiken med skikkelig god musikk, masse lesk og nydelig mat. Jeg tror de skyggelagte lounge-områdene i regi Blåveis, TOU, Lervig og Bate rundt i skogen ble spesielt satt pris på i år.

– Hvordan var været gjennom festivalen?

– Som en gave fra oven! Sol, varmt og svak bris, helt nydelig!

– Hvor mange billetter ble solgt totalt? Er dere fornøyde med dette?

– Det ble solgt i underkant av 3000 billetter hver dag. Det var god plass til at gjestene kunne myldre rundt i god flyt, men likevel nok til at man følte at man traff på hele byen.

– Var det noen utfordringer, eller har dere gjort dere noen spesielle erfaringer dere tar med dere til neste år?

– Gjennomføringsmessig veldig lite utfordringer i år. Det var noe småplukk og finpuss underveis med tanke på teknikk og sikring av arenaen, men ingenting som ikke ordnet seg fortere enn problemene oppsto. De nye erfaringene vi får for hvert år tar vi alltid med oss og vi har allerede begynt jobben med å forme Mablis enda bedre i framtiden.

– Hvordan går det med nedriggingen når blir/er den ferdig?

– Nedriggen pågår i siste innspurt. Det er en effektiv gjeng som jobber på oppe i skogen og målet er at skogen skal være like fin som den var når vi kom innen tirsdagskveld.

– Når starter planleggingen for neste års festival?

– Den har allerede pågått en stund.

– Hvordan skal du feire at årets store prosjekt/Mablis er vel avblåst?

– Den feires underveis sammen med gjengen, og når alt av etterarbeidet er ferdig denne uken, skal en liten ferie nytes med familien! Fordi året ble så bra i år, er jeg bare gira på å komme i gang med jobben som skal gjøres mot framtidens Mablis. Det er en feiring i seg selv.

– Er det noen dere ønsker å sende en spesiell takk til for gjennomføringen av årets festival?

– Ja! Absolutt alle involverte, ingen nevnt ingen glemt! Men en spesiell takk til alle våre støttespillere, samarbeidspartnere og alle andre folk i kulissene. Uten disse folkene hadde vi ikke klart å skape den magien som gjør at Mablis er Mablis og at Mablis skal forbli i mange, mange, mange år til.

– Så har vi faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er glad i bøker, men har ingen som har betydd mest for meg. Akkurat nå leser jeg Året av Tomas Espeland. Synes den har mange fine skildringer og setter livet i perspektiv.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Når menneskene rundt meg er glade og friske.

– Hvem var din barndomshelt?

– Pippi og McGyver.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Dette er virkelig et spørsmål jeg ikke prøver å finne svar på overfor meg selv, eller noen andre.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– McDonalds etter trening. Samtidig så tror jeg generelt folk er for strenge med seg selv. Utskeielser er nesten synonymt med å nyte livet. Og vi vil vel alle det?

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– Mot arbeidsgiveravgift, hehe.

– Er det noe du angrer på?

– Det finnes flere ting jeg tenker at jeg burde ha gjort annerledes, men jeg går heldigvis ikke rundt med anger i kroppen. Så det er vanskelig å sette fingeren på spesifikke situasjoner.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Noen som lukter godt.

Mablis 2023 Mange nøt sola mens de koste seg med musikken i Vålandsskogen i helgen. (Tonette N. Haaland)

