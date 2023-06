Wahl på Wonderful World: − Viktig med sann kunnskap av høy kvalitet

Hvem: Andreas Wahl

Hva: Fysiker, foredragsholder og programleder, blant annet kjent for «Folkeopplysningen» og «Med livet som innsats»

Hvorfor: Én av foredragsholderne på åpningsdagen vitenskaps- og filosofifestivalen Wonderful World som avholdes i Stavanger fra 1. til 4. juni 2023

Wahl har flere ganger formidlet kunnskap om de fysiske lovene med livet som innsats (BULLDOZER FILM/NRK)

Hva synes du om Wonderful World, og i hvilken grad mener du det er behov for en slik festival?

− Jeg ble imponert og glad for at så mange mennesker velger samtaler rundt filosofi og vitenskap en vanlig torsdags ettermiddag. Det skyldes nok det varierte og interessante programmet festivalen har klart å få på plass. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

I omtalen av foredraget ditt står det at du «er Norges viktigste vitenskapsformidler det siste tiåret», blant annet med bakgrunn i TV-programmene «Med livet som innsats» og «Folkeopplysningen». Hva synes du om å bli omtalt på denne måten?

− Haha! Jeg kjenner mange andre som kunne fått den tittelen. Vi har mange dyktige formidlere i Norge. Flere av dem besøker festivalen i år, og jeg spår at enda flere vil gjøre det neste år.

Hvordan var responsen fra publikum under foredraget ditt på festivalen?

− Responsen var veldig fin. Jeg antok at publikum var godt over gjennomsnittlig interessert i temaet, og den antakelsen fikk jeg bekreftet. Jeg overhørte flere interessante samtaler i etterkant, i tillegg til dem jeg deltok i selv.

Har du gått på noen flere av arrangementene og foredragene på festivalen, og hva synes du i så fall om dem?

− Klart jeg måtte ha med meg mer av programmet. Jeg synes spesielt skoledebatten var interessant − spørsmålet om hvor norsk skole er på vei og hva de viktigste funksjonene til skolen skal være.

Du har ikke alltid fått applaus for vitenskapsformidling din, blant annet ved manipulering av et skolevalg, som endte med at NRK ble felt i PFU. Hvorfor mener du vitenskaps- og kunnskapsformidling er viktig uavhengig av mottakelse?

− Det å få ny kunnskap kan være nyttig. Det kan sette oss i stand til å ta bedre valg i livene våre, om helse, økonomi, skole og samfunn. Men jeg vil påstå at ny kunnskap har en verdi i seg selv. Det er veldig tilfredsstillende. Vi liker å føle oss smarte, og vi liker å fortelle videre. Da er det viktig at kunnskapen er av høy kvalitet, samt at det er sannsynlig at den er sann og stemmer med virkeligheten.

Andreas Wahl er ikke bare fysiker, han vant også Skal vi danse i 2020 (Espen Solli / TV 2/TV 2)

Så noen faste spørsmål til slutt: Hvem er ditt forbilde?

− Jeg beundrer Inga Strümke om dagen, og gleder meg veldig over suksessen hun har med boken «Maskiner som tenker». Hun imponerer meg også fra scenekanten, bak radiomikrofonen og i debatt.

Og hvem ville du helst sittet fast i heisen med?

− Inga har ikke tid til å sitte fast i heisen om dagen, så det må bli noen andre jeg kan lære noe spennende av.

