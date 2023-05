Vil ikke nekte kjøtt til barn og unge

Hvem: Rune Askeland (45)

Hva: MDG-politiker i Stavanger, andrekandidat på liten og fylkesordførerkandidat i Rogaland. Er uenig i Oslo byråd som ønsker kjøttfri servering i barnehager og skoler.

– Hei, Rune. Hvordan går det på landsmøtet?

– Jo, det går veldig fint. Jeg har hatt mitt innlegg så nå kan jeg slappe litt av. Jeg snakket om varmepumpe-støtteordningen som vi har i Stavanger. Hvor gode erfaringer vi har med ordningen. Det er jo slik at man må være ganske rik for å få støtte fra Enova, siden de kun støtter store prosjekter. Alle betaler inn til Enova, men få får noe tilbake. Det kan endres med at flere får støtte til å skaffe seg varmepumpe.

– Er det for vanskelig å få støtte?

– Ja, fordi kravene er gjerne at man skal bytte hele kledningen, vinduene og slike kostbare ting. En annen ting er at det er vanskelig og komplisert å søke. Alle betaler inn til Envoa, og det må bli lettere å få noe tilbake. De fleste av oss gjør ikke det i dag.

– Ok, men det høres jo bra ut. Men nå var det egentlig kjøttfritt i skoler og barnehager jeg ringte for.

– Åh, ja. Jo da, jeg har snakket med folk om det også. MDG har i Oslo fått gjennomslag for at skolematen skal være kjøttfri, og nå har de en plan på høring om at det også skal gjelde barnehager. Det mener jeg er for mye pekefinger. Politikere skal ikke stå med pekefingeren og bestemme hva mat folk skal ha på bordet. Jeg har besøkt 90 skoler og barnehager i Stavanger, og vet hvor nøye de planlegger måltidene sine. Barna er med på forberedelsene. De dyrker egen mat. De er knallgode på mat. De vet best hvordan de i henhold til offentlige retningslinjer skal servere best og sunnest mulig mat. Jeg er jo fra matfylket Rogaland. Det handler om kortreist, lokalprodusert mat. De må gjerne ha kjøtt på bordet. Det er ikke en politisk oppgave å bestemme slike detaljer.

– Må det ikke en pekefinger til av og til?

– Tvinger man folk, så får man ikke entusiasme. Endringen må komme fra folk selv. de må ville. I Stavanger har vi fått en stor økning av folk som sykler. Det handler om å tilrettelegge, skape holdninger.

– Hadde det ikke tatt seg ut dersom en politiker fra Stavanger skulle være imot kjøttservering?

– Tja. Vi skal ikke tenke på hvem som blir sure over politikken vår. Nå dyrkes det også mye grønnsaker i Rogaland. Jeg spiser selv kjøtt, men prøver å redusere. Vi må spise mer magert kjøtt og kjøtt som ikke er behandlet. Altså rene fileter – ikke prosessert kjørt. Det handler om helsen til folk. Det er mye vegetarmat som er bra. En av favorittrettene mine er kumle. De som påstår at det ikke finnes gode middager uten kjøtt, tar feil.

– Men er ikke å kutte kjøttproduksjonen også klimavennlig?

– Noen liker å koble klimakutt og kjøttproduksjon. Det er helt greit. Kjøttproduksjon fører til utslipp, og arealet man bruker til kjøttproduksjon kunne blitt brukt til å dyrke andre ting. Men, det er mye mer utslipp knyttet til matsvinn. Og det har vi mye av i Norge. Vi må konsentrere oss mer om å få ned matsvinnet i landet.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi, nå er du der ja. Jeg kunne valgte flere bøker, men jeg velger Geir Kjetsaa sin biografi om Fjodor Dostojevskij. Jeg elsker å lese om folk med et spennende liv.

– Hvordan skeier du ut på landsmøtet?

– Haha. Jeg pleier alltid å finne på noe rart. I år skal hele landsmøtet på en Eurovision-fest. Selv er jeg ikke veldig glad i østeuropeisk folketechno. Derfor inviterer jeg til godt lag med Foo Fighters og progrock.

– Motfest, altså?

– Ja, rett og slett en motfest.

– Har du fått noen aha-opplevelser under landsmøtet?

– Ja. En stor overraskelse var det store flertallet som er positive til EU. Jeg trodde det skulle være jevnere. Ellers har jeg hørt på mange gode taler og innlegg. Jeg lar meg imponere over gode talere. Nå har jeg vært med på mange landsmøtet, ikke bare i MDG, men også for Venstre hvor jeg var medlem før. Man får litt rutine. Jeg har faktisk vært på samme hotellet med Venstre. Man kunne godt valgt andre steder enn Fornebu. Vi kunne hatt landsmøtet rundt i ulike deler av landet, gjerne Stavanger, så kunne jeg fått vist fram skjærgården, trehusene i sentrum og fortelle hvor viktig Stavanger, Rogaland og industrien hos oss er for Norges grønne framtid.