Askelund med ny kunstutstilling: – Inspirert av Arne Garborg og Harry Styles

Hvem: Natasja Askelund

Hva: Kunstner

Hvorfor: Åpnet ny utstilling på Bryne sist helg, under Garborgdagene.

– Kan du beskrive hva denne kunstutstillingen handler om?

– Det fantastiske med kunsten er at den rommer alt det som ordene ikke kan beskrive. Den rommer det som er bortenfor, innenfor og utenfor ordene. Motivene i maleriene er lukkede øyne, blomster og røde kjegler, slike som brukes for å sperre trafikken, eller markere ett hull i veien. Blomstene som er malt på mørk, nærmest aggressiv bunn kan minne om ornamenter i gamle rosemalings-motiv, eller bunadsblomster om de vil. De er vanlige blomster som finnes i hager og på friarealer i hele landet. Jeg ønsker å fokusere på skjønnheten i verden. På tradisjoner og det som holder oss sammen. På det som er viktig for alle. Det finnes et fellesskap tross ulikheter, og uenighet. Jeg håper at maleriene mine kan si noe om dette, om det store rommet. Det som ligger utenfor ordene, uenigheten, eller splittelsen. Det vi ikke ser, men som vi vet finnes.

– Hva er inspirasjonen bak denne kunstutstillingen?

– Jeg hørte på «Haugtussa» og satte i gang å male. Stemmen i bakgrunnen skapte en uro. Selv om jeg føler at mitt arbeid er en livslang prosess, der den forrige utstillingen henger fast i den neste, har jeg prøvd å ta tak i Arne og Hulda Garborgs liv. Det vi vet om dem, og så bruker jeg det som gir gjenklang hos meg til å si noe om roller, om ekteskapet, om samhold, om tradisjon, om skapertrang, om forpliktelser, om sted. Bunadsmotivet er jo tydelig, selv om det egentlig ikke var bevisst hos meg.

– Hvorfor heter utstillingen din «You are no good alone»?

– Tittelen er stjålet fra Harry Styles sang «As it was». Jeg synes den forteller noe om kjærligheten mellom Arne og Hulda. Den sier noe om samfunnet, oss, vi trenger hverandre alle. Den sier noe banalt om «blomstene på engen». Jeg liker det banale.

– Hvordan var det å jobbe med denne utstillingen? Tok det lang tid?

– Myten sier at Picasso en gang ble spurt om hvor lang tid han hadde brukt på et maleri. Svaret var to timer, og et liv. Det er ikke så lenge siden, mindre enn ett år tror jeg siden jeg fikk spørsmål om å være Garborg-utstiller. Så jeg kunne svart et år? Men sannheten er at det ene arbeidet på utstillingen, egentlig ble laget som en 50-års presang til en venninne for en tid siden. Jeg ble ikke fornøyd, så det har stått her på atelieret. Tid er en merkelig forestilling når den står fast i malerstrøket er timene, sekundene, minuttene blitt en fortelling.

– Hva kan man forvente seg av denne kunstutstillingen?

– De som kjenner mitt kunstnerskap vil nok kjenne igjen arbeidet mitt. Samtidig er det noe nytt håper jeg. Jeg ønsker at utstillingen skal oppleves som massiv, voldsom og heftig.

– Hvem vil du si er målgruppen for utstillingen?

– ARH … jeg elsker det. Vanlige folk selvfølgelig. Det finnes svært få uvanlige mennesker. De fleste er vanlige. Jeg tror at Bryne kunstforening har lav terskel og et bredt publikum. De håper jeg kommer og ser, og at de opplever utstillingen som meningsfull og tankevekkende. Så er jo drømmen at noen fra MOMA (Museum of Modern Art) plutselig oppdager meg.

– Hvordan er det å ha en utstilling under Garborgdagene?

– Det har vært en så fin opplevelse å få stille ut på Bryne kunstforening. Jeg kan ikke få takket de frivillige nok. I debatten som har vært om tildelinger i kulturlivet synes jeg det er utrolig viktig å få fram den enorme frivillige innsatsen som blir gjort rundt omkring i landet. Å være del av dette arrangementet tilfører mitt arbeid en ekstra dimensjon. Tittelen min kan også peke tilbake på dette.

– Hva skjer med utstillingen etter Garborgdagene er ferdig?

– Haha, jeg håper jeg blir utsolgt. Ellers kommer maleriene tilbake til atelieret. Jeg er kjent for å male over arbeider som blir stående. Så vi får se.

– Hvordan ser resten av 2023 ut for deg – er det flere spennende prosjekter eller utstillinger på gang?

– Jeg er superheldig som er en del av Atelierhuset Tou scene. Der er jeg med å lage utstillinger på «Bruksrommet», og i mai har vi invitert en ung kunstner fra Oslo: Vincent Schmid Skretteberg som stiller ut. Jeg har neste separatutstilling allerede til høsten. Da blir det helt nye arbeider.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg svarer alltid «Jungelboken» av Rudyard Kipling, han er visst skikkelig «antiwoke» i disse dager. Men Jeg elsket fortellingene om Rikki-Tikki-Tavi, Toomai og Mowgli. Når slangen Kaa, hveser (og mor leste den høyt for meg i en gammel dansk oversettelse) «I er av samme blod i og jeg», hadde jeg en følelse av å være del av noe større.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er mor. Mødre er lykkelige når barna er lykkelige. Å se hunden min Kvikk løpe fritt i skogen, mens jeg går hånd i hånd med mannen min, og jeg vet at ungene har det godt, ja da er livet fint.

– Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde altså bilde av Ingvar Ambjørnsen og Harald Sæverud på pikerommet. Ambjørnsen fordi jeg hadde lest 23-salen og var innstilt på å forandre verden, Sæverud fordi jeg syntes han så kul ut.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg gjør alt litt for mye, litt for høyt, litt for fort.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser for mye. Drikker for mye.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– Jeg går alltid i 1. mai og 8. mars-tog hvis jeg ikke jobber på sykehjemmet. Jeg har demonstrert mot SIAN, og går i tog mot krig, undertrykkelse, og atomvåpen og for ytringsfrihet, klimatiltak og menneskerettigheter.

– Er det noe du angrer på?

– Det er moderne å ikke skamme seg eller angre på noe. Det er underlig synes jeg, godt «skammaved» er selvregulerende og går man gjennom livet uten å angre har man enten levd fryktelig kjedelig eller er utrolig egoistisk. Jeg angrer på mye jeg har sagt og gjort, og prøver etter beste evne å «rette feila frå i går».

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Roar. Mannen min. Han er min klippe, min trøst, støtte og store kjærlighet. Han er den jeg vender meg til når jeg står fast, enten i heisen, eller i livet.