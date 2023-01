Travle dager for Eldfinn etter hærverket i eventyrskogen

Hvem: Eldfinn Austigard (69)

Hva: Treskjæreren bak eventyrskogen i Årdal som forrige helg ble utsatt for hærverk.

– Hva var din reaksjon etter hendelsen?

– Da jeg dro opp for å se hva som hadde skjedd ble jeg først motløs. Jeg tenkte at nå gidder jeg ikke mer, det kommer til å ta kjempe lang tid å frakte figurene ned fikse dem, male dem og få dem tilbake til skogen. Men etter oppmuntringen og trøsten ble jeg fyrt skikkelig opp og tenkte at dette skal jeg få til. Når det nærmer seg våren skal eventyrskogen bli bedre enn noen gang.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter hærverket?

– Jeg har nok fått utrolig mange tilbakemeldinger, ikke bare fra folk i Årdal men fra hele landet. Meldingene renner inn på Facebook-profilen min, jeg vill tro det har fått rundt tusen meldinger. En av disse var en mor som sendte meg melding om at hennes fem år gamle datter ville hjelpe til med oppbygningen av skogen, det var ikke verst.

– Når begynte du med treskjæring?

– Jeg begynte med treskjæring i 30-års alderen, det startet ganske tilfeldig. Jeg meldte meg på et treskjæringskurs. Jeg har alltid likt å bruke hendene, og jeg har drevet med forskjellige kunstformer før, men resultatet ble aldri så bra som jeg håpet. I utgangspunktet begynte jeg på kurset for å lære det praktiske angående treskjæring.

– Når oppdaget du talentet ditt?

– På kurset lagde vi mangletre, som er et redskap de brukte til å glatte ut tøy med i gamle dager. På mangletreet er det er liten hest, da jeg skar ut denne innså jeg at dette var kjekt. Det var her min lidenskap for å skjære ut figurer startet.

– Hvorfor lagde du eventyrskogen?

– Jeg gikk gjennom granskogen i Årdal, der så jeg det fantastiske lyset som var helt eventyrlig. Bakken var dekket av et nydelig grønt lag, det manglet bare et lite krydder. Skogen trengte hulder og troll, så da begynte jeg med at jeg satt ut små figurer langs stien. Jeg masse positive tilbakemeldinger fra turgåere. Begeistringen deres er en enorm drivkraft, så da var jeg i gang.

– Hva tror du eventyrskogen har betydd for folk?

– Jeg tror de lokale føler en slags eiendomsrett til skogen. Det merket jeg spesielt etter hærverket i helgen. Da jeg først hørte om hærverket, var det fra en person som var så trist at jeg først trodde det var snakk om et dødsbudskap. Hun fortalte om figurene som var kastet rundt og ødelagt, først trodde jeg det gjaldt alle figurene. Heldigvis var det bare en liten del av skogen som var ødelagt.

– Har du planlagt flere prosjekter?

– Det neste prosjektet er noe vi kaller for en kveldsturhytte. Her er det god plass til tolv personer, det er også muligheter for å overnatte. I ledige stunder holder jeg også på å lage figurer fra eventyret pannekaken, så planen er at de kommer ut i skogen i løpet av våren.

– Hvor mange figurer er det i skogen?

– Det er akkurat 59 figurer, det vet jeg fordi noen skulle ha quiz der spørsmålet ble stilt. Så da måtte jeg opp i skogen og telle.

– Hvor lang tid kan du bruke på en figur?

– Det spørsmålet har jeg fått mange ganger, og helt ærlig vet jeg ikke. Det går mange timer, alt etter hvor store figurene er. Flere ganger har jeg prøvd å ta tiden, men så spiser jeg lunsj også plutselig glemmer jeg det helt bort. Jeg glemmer tiden når jeg holder på med det.

– Har du en favoritt?

– Noen av mine favoritter er de tre bukkene bruse og trollet under bruen. Det var en stor utfordring og få trollet dit, de veide nesten 80 kilo. Jeg tok det på en tralle, men det falt av hele tiden. Trollet styrte meg hele veien opp, jeg er veldig glad for at ingen var vitne til den reisen. Ellers er mine favoritter ofte den nyeste figuren jeg har laget.

– Hvordan har det vært å få så mye oppmerksomhet?

– Jeg er ikke vant med den slags, jeg kunne ikke ha drømt om at det ble slik som dette. Etter jeg la det ut på Facebook har det gått slag i slag, mange journalister har ringt og meldingene renner inn. Jeg har blitt kontaktet av medier fra hele landet.

– Hva gir deg motivasjon?

– Begeistringen fra publikum er drivkraften min, jeg kjenner på at den største gleden en kan ha er å gjøre andre glad. Det er hovedmotoren i det jeg driver med.

– Hvorfor burde flere starte med treskjæring?

– Det er en kjekk hobby, hvis du går og kjenner på at du har en trang til å skape noe er det ganske spennende å skjære i tre. Først skjærer jeg i treet med motorsag, og jo mindre det blir jo mindre redskaper bruker jeg. Det er veldig spennende og se hva treet kan bli til.