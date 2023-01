− Da vi bygde bolig, var renten på åtte prosent

Hvem: Merete Eik (55)

Hva: Administrerende direktør i Bate, Rogalands største boligbyggelag med sine 59 000 medlemmer

Hvorfor: Bate lanserte tidligere i januar et nytt leie-til-eie-konsept for å hjelpe flere inn på boligmarkedet

Merete Eik på padletur med hunden Mocca. (privat)

− Hvorfor satser Bate på leie-til-eie nå?

− Bankenes krav om egenkapital setter en effektiv stopper for mange unges drøm om egen bolig. Mangler du oppstarte midler, eller foreldre som kan stille opp som medlåntakere, må du leie. Med stigende leiepriser, blir det enda vanskeligere å spare til egenkapital. Leie-til-eie er et svar på dette problemet, og vil bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet.

[ Regelendringer i 2023 gjør boligdrømmen fjernere ]

− Unge synes det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Nå øker prisene, lån blir dyrere, BSU-ordningen får lavere skattefradrag og det er generell usikkerhet i samfunnet. På hvilken måte merker dere dette på medlemmene deres?

− Vi får ukentlig telefoner fra oppgitte unge voksne og foreldre som lurer på om vi har ledige leie-til eie-boliger eller ungdomsboliger. Startlånsordningen er bra og viktig, men det er en stor gruppe som er glemt: Unge ressurssterke med studielån, spesielt i lavtlønnede yrker, som blir forvist til et leiemarked hvor økende priser gjør det stadig vanskeligere å spare egenkapital.

− Hva gjør Bate for å hjelpe unge inn på boligmarkedet?

− Borettslagsmodellen er i seg selv gunstig for unge i etableringsfasen. Du slipper å betale dokumentavgift til staten når du kjøper en brukt bolig i borettslag, og det kan være enklere å få lån i banken til din andel. Men nå er vi jo veldig glade for å kunne tilby leie-til-eie-boliger i samarbeid med LeieEie AS framover, både i egne og andres byggeprosjekter.

[ Spår nytt leieprishopp ]

− Forkjøpsrett er en av de viktigste fordelene med boligbyggelag-medlemskap. Hvordan merker dere dette i Bate, både generelt og kanskje spesielt i det siste?

− I fjor brukte 249 medlemmer forkjøpsretten til å sikre drømmeboligen sin. Interessen har vært økende de siste årene, og kundeundersøkelsene våre viser at forkjøpsretten er den viktigste grunnen til at folk blir − og forblir − medlem hos oss. I dag har medlemmene våre forkjøpsrett på 12.000 boliger i Rogaland, og 90.000 boliger på landsbasis. Omfanget er økende. Stadig flere nye, attraktive boligprosjekter blir lagt ut på forkjøpsrett, og dette gir også Bate flere medlemmer.

− Hvordan opplevde du det selv den gangen du var førstegangskjøper?

− Vi bygde vår første bolig i 1994, og bor der fortsatt. Renten den gang var på åtte prosent, og det var både kjekt og krevende. Mannen min hadde solgt en leilighet som bidro til nødvendig egenkapital, så det var flaks for meg.

− Så noen faste spørsmål til slutt: Hvem ville du helst sittet fast i heisen med, og hvorfor?

− Jeg ville gjerne pratet med Nicolai Tangen, leder av Oljefondet, og hørt han snakke om ledelse. Han har nemlig et veldig interessant perspektiv på det.

− Hvem er ditt forbilde?

− I jobbsammenheng er mitt forbilde tidligere teatersjef Hanne Tømta på Rogaland Teater. Hun har lært meg mye om relasjoner og ledelse.

− Hva gjør deg lykkelig?

− Å være sammen med familien min. Vi var i Vietnam i julen, og det var utrolig kjekt.

[ Banksjef om 2022-erfaringene: − Meningsfull arbeidshverdag ]

[ Henrik (19) kunne ikke kjøpt bolig uten dette ]