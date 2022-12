Verdensmesteren tar en diger sjanse

Sandnes — Hvem: Sondre Gilje Haga. Omtales ofte under kallenavnet «Gekko».

Hva: Nyslått verdensmester i trial fra Sandnes og Riska Motorsykkelklubb.

Hvorfor: Skiftet nylig lag – med alle risikoene det innebærer når noe fungerer godt nok til VM-gull.





– Du ble verdensmester i trial i år - hvordan var den opplevelsen?

– Det er en følelse du sjeldent får oppleve. Slik er det nok når du har jobbet hardt for noe hele livet. Jeg tror lite topper dette. Det skal i alle fall mye til. Sjampanjedusjen etterpå var ikke feil for å si det slik.

– Forklar kjapt hva trial er for lesere som ikke vet?

– Det er egentlig den eneste motorsporten som ikke handler om å være først i mål. Det dreier seg om å gjøre minst mulig feil på sykkelen. En feil er fot i bakken og det gir en prikk. Det er en balansesport hvor du skal ta deg over ulike hindere.

– Hvor mye trener du og hvordan trener man for å bli bedre i trial?

– Nå har jeg fire timer på sykkelen daglig. Så blir det en styrkeøkt på kvelden. Jeg trener også mye mentalt. Absolutt all tid går egentlig med til ting som kan gjøre meg bedre.

– Hvor mye har VM-gull forandret livet ditt?

– Det har ikke forandret meg som person, men det har gjort mange ting enklere. Jeg har akkurat signert en ny konktrakt. Så er det lettere økonomisk etter mange tøffe år.

– Er det økonomi i å vinne VM i trial? Hvor godt kan du leve av dette?

– Det er ikke mange som lever godt av det. Jeg har akkurat kommet dit at jeg klarer å leve av det. Og da handler det om en totalpakke med sponsorer, løpsbonuser og lønn fra laget.

– Det er ikke enkelt å bli trialmillionær?

– Nei! Men i det store bildet er det egentlig få som faktisk lever av idretten. Det har jeg klart nå. Å få oppleve det er deilig. Og gøy.

– Du skal skifte lag nå til GASGAS Factory Team – er ikke det litt risikabelt etter et VM-gull?

– Det er absolutt risikabelt! Jeg har akkurat lykkes med et annet lag. Så må du må måle det opp mot økonomi, folkene du får rundt deg i nytt team og hele bildet. Samtidig er det, som du peker på, svært usikkert også. Du kan aldri vite helt hva du får. Nytt lag gir også mer press og forventninger.

– Hvilke interesser har du utenom trial?

– Jeg liker godt idrett, men tiden går når du driver med dette. Jeg liker å sykle. Spille litt padel. Kanskje litt fotball hjemme med venner.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Et dypt spørsmål! Det er viktig å trives med venner og kjæresten. Ha det gøy med det en driver med. Det gjør meg lykkerligere enn alt annet.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg husker jeg leste den tjukke bibelen som heter «Norske vinnerskaller» da jeg var litt yngre. Den har nok påvirket meg. Så skal jeg innrømme at jeg ikke har lest alt for mye.

– Hva misliker du mest med deg selv?

– Jeg er litt for høy.

– Hvor høy er du?

– 192 centimeter. Du merker det på fly, når du går gjennom dører og når du dulter borti skruer og knotter i bilen. Småting.

– Hva betyr det i trial?

– Jeg er den høyeste av alle utøverne. Det er nok litt vanskeligere å finne balansen med den høyden, men jeg har kanskje fordeler på andre måter. Jeg har jo faktisk blitt verdensmester.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg liker å ta noe godt i glasset og være med venner.

– Noe du angrer på?

– Svært lite egentlig, men jeg har ikke fullført skolen. Det er nok også en medvirkende årsak til at jeg har lykkes i trial. Jeg skulle gjerne hatt fullført den – selv om jeg ikke direkte angrer.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog mot?

– Det er kjipt med de der bomringene! Kanskje i aller størst grad de franske. Jeg kjører egentlig oftere gjennom disse enn de lokale.

– Hvem var din barndomshelt?

– Det har vært mange. Noen navn innenfor trial er det. Jeg fulgte også godt med på Petter Nortug. Så syns jeg Martin Ødegaard skiller seg litt ut og føler meg litt lik ham. Han må med også.

– Er du Arsenal-fan da også?

– Nei! Jeg er vokst opp som Tottenham-supporter, men hadde løyet om jeg hevdet at jeg fulgte veldig med på foballen mer.

– Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Det kunne kanskje vært noen det hadde vært kjekt å diskutere med. Statsministeren! Og det sier eg uten at jeg er noen nestor på politikk.