– Det vil utvilsomt gi positive resultater for Ap

Hvem: Svein Fjellheim

Hva: Statssekretær ved Statsministerens kontor i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2012. Tidligere distriktssekretær i LO Rogaland. Pensjonert.

Hvorfor: Fjellheim la nylig ut et bilde på Facebook, hvor han sa at Tonje Brenna og var hans absolutt beste kandidat som Aps neste partileder og statsminister.

– Hva synes du er spesielt bra med Tonje Brenna som politiker?

– Jeg har kjent Tonje i mange år, og vi jobbet sammen på Statsministerens kontor da jeg var statssekretær for Jens Stoltenberg og hun var politisk rådgiver. Jeg har truffet henne ved mange anledninger, og fulgt med på henne. Hun er en meget oppegående dame til tross for hennes unge alder. Hun har opplevd litt av hvert. Som sikkert mange vet, var hun en sentral person under massakren på Utøya. Hun var sekretær i AUF, og var blant de som var med å berge mange liv mens dramaet pågikk. Hun gjorde et imponerende arbeid. Som statsråd framstår hun for meg som en meget dyktig politiker. Og så har hun godt humør.

– Hvorfor tenker du hun kunne blitt en god leder for Arbeiderpartiet?

– Hun er godt likt i alle miljøer, tror jeg. Det er ulike fløyer i de fleste partier, og hos oss er hun akseptert hos de fleste. I tillegg er hun akseptert i fagbevegelsen. Hun favner på en måte hele spekteret, og er veldig godt likt. Jeg vil bare understreke at jeg ikke har vært innom tanken å foreslå at Jonas skal gå av, men før eller siden går alle av, og da er hun en god kandidat til å ta over. Hun er ung, og en meget god kandidat til å overta som partileder og senere statsminister hvis det blir aktuelt.

– Opplever du at andre du prater med er enige i at hun kunne vært en god kandidat?

– Ja. Det siste døgnet har jeg fått flere hundre tilbakemeldinger på nettopp det. Det er sikkert noen som er uenige også, men det er ikke sikkert de tar kontakt med meg. Nå har jeg nettopp vært ute en runde rundt Stokkavatnet, og der traff jeg partifolk som var veldig enige. Så hun er tydeligvis en godt likt dame, også for andre som ikke kjenner henne så godt som jeg gjør.

– Hvordan tror du Brenna som leder kunne påvirket meningsmålingene for partiet?

– Det er vanskelig å spå. Men, jeg tror mye av den negativiteten som dessverre, og urettmessig, Jonas har blitt tildelt, er på grunn av ulike saker og håndteringen av de. Situasjonen som partiet nå står i, er ikke noe «one man-show», det er ikke Jonas sin skyld at partiet ligger med brukket rygg, med 15–16 prosent på noen målinger. Men, jeg er overbevist om at når den tid kommer, vil partiet igjen løfte seg oppover. Jeg har tro på at når/hvis hun kommer til som leder, vil det utvilsomt gi positive resultater.

– Tror du Brenna er godt likt av folket generelt?

– Ja, det tror jeg. Hun har en veldig utadvendt måte å framstå på. Hun er veldig jovial og har et smittende humør. Det er lett å like henne, også for de som ikke kjenner henne.

– Kan du si litt om hva du synes om de negative målingene for Ap den siste tiden?

– Det er svært mange forskjellige saker som er grunnen til det. I 8 år var det Høyre-styre, og det er veldig mye å rydde opp i. Ikke minst innenfor arbeidslivet og fagbevegelsens rettigheter. Så kom krigen i Ukraina, med masse problemer som har oppstått i samfunnet – på samme tid som Jonas overtok. Det er veldig mye negativt som skjer – så får Ap ansvar for det, fordi de sitter med makten, sammen med Sp, som det heller ikke går så bra med.

– Hva mener du må til for å snu denne trenden?

– Drive skikkelig politisk arbeid. Ap har et bra program, som må vises fram. Vi må stå opp for de svakeste i samfunnet. Nå har Ap lagt fram veldig mange gode saker, med støtte fra SV, for å gi et løft til de som sitter nederst med bordet. Det tror jeg vil gi en oppsving på sikt.

– Så har vi faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «En mann» av Oriana Fallaci. Det er en murstein av ei bok. Det er en historie om krig og kjærlighet. Det er en spennende og god bok.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Det er når de rundt meg, familie og venner, har det bra, og unngår dramatiske ting som sykdommer og så videre.

– Hvem var din barndomshelt?

– Dagen jeg ble født, 1. november i 1945, etablerte Einar Gerhardsen regjering. Han er ett av de store forbildene i familien vår.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Fruen min mener jeg har en diagnose – hvis jeg ikke går ut på tur, føler jeg meg uvel. Så kanskje det.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da tar jeg en solid fest med gode venner.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/mot?

– Det er mange ting. Urettferdighet i verden. Jeg har gått i hundrevis av tog, og jeg har arrangert tog. Den siste plakaten jeg gikk under, 1. mai, var «Stopp krigen i Ukraina».

– Er det noe du angrer på?

– Det kan godt hende, men jeg kommer ikke på noe i farten.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nelson Mandela.