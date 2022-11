– Er privilegert som har mange som vil følge meg

Hvem: Christian Ottesen (39)

Hva: Har samlet 250.000 følgere fordelt på flere sosiale medier-plattformer. Lanserte nylig at han og forloveden, Cecilia Vik, skal ha et humorshow sammen. Premiere på humorshowet «Hjelp, vi må samarbeide» er 8. september 2023.

– Du har bygget deg opp en stor følgerskare, ikke bare i Stavanger – men hele Norge – hvordan blir det å stå på scenen sammen med din forlovede Cecilia Vik?

– Jeg og mor dokumenterte ting vi gjorde i flere år. Da jeg traff Cecilia så var denne delingen av livet mitt en del av min hverdag. Cecilia ble en del av opplegget. Vi skapte et liv sammen i sosiale medier. Nå har hun også bygget opp sin egen kanal, med 17.000 følgere på Instagram. Men det er jo Snapchat-kontoen som er «familiekontoen».

– Showet handler om livet bak fasaden. Dere deler allerede mye, ufiltrert og usminket, av livet allerede. Hvordan blir prosessen med å sette sammen et liveshow sammen?

– Vi er tre personer involvert, meg, Cecilia og produsent og komiker Rune Bjerga. Det blir mye humor, folk vil kjenne seg igjen. Samtidig kommer det nok også ting som kan oppleves som sårt. Det er jo spesielt for Cecilia å bli en del denne dele-hverdagen min. Det har vært utfordrende, som for eksempel under fødselen til vår sønn – da jeg sitter og åpner en Red Bull og finner fram en pose smågodt mens hun har mistet masse blod.

– Dere har cirka 250.000 følgere fra hele landet. Har dere planer om å dra på turné?

– Det er nok mange av de samme menneskene som følger oss i de ulike kanalene, men følgerskaren har bygget seg opp gradvis. 250.000 er mange mennesker, men jeg tenker ikke på det så ofte. Noen ganger slår det meg, at jeg sender bilder og videoer – gjerne helt ukritisk- til flere tusen mennesker. Det er jo et privilegium at så mange ønsker å bruke tiden sin på å følge med på meg og Cecilia. Det er nok vi må være veldig takknemlige for. Men turné, ja. Vi får mange tilbakemeldinger fra folk langt fra Stavanger, som Alta og Svalbard. Under mott første show kom det til og med noen som reiste fra London. Å dra på turné rundt i landet er krevende. Vi har jobbet, og en liten sønn. Det er mye logistikk, og vi må vite at vi fyller lokalene – fordi det koster å leie lokaler. Jeg hadde gode erfaringer fra det første showet, med show i Bergen og Oslo. Det kan hende at vi drar de gangene jeg hadde suksess sist. Vi får se hva som skjer. Sist hadde vi også god oppslutning på strømmingen av showet. Det er kjekt å kunne tilby livestreaming til de som ikke kan komme fysisk.

– Hvordan startet egentlig dette livet på sosiale medier?

– Jeg begynte å legge ut små videoer fra hverdagen. Plutselig fant flere gleden og underholdningsverdien med det. I 2017 begynte jeg å filme hverdagen sammen med min mor. Det ble en del videoer før hun sovnet inn. Vi laget mange «challenge»-videoer og bydde på oss selv i morsomme situasjoner fram til hun døde i 2020. Mor elsket oppmerksomheten, det samme som svigermor. Mor var på barneteateret og elsket å være synlig. I alle familiesettinger ønsket hun å være midtpunktet. Det handlet sikkert mye om at hun ofte satt for seg selv, og da hun først traff folk trykket hun skikkelig på.

– Husker du den første videoen sammen?

– Jeg husker godt den første med mor. Det var denne tyrkeren hun traff på nettet som gjorde at hun ble involvert. Så laget vi mange utfordringsvideoer sammen. Mor likte oppmerksomheten og tok seg tid til å svare alle som kommenterte eller sendte henne melding. Hun passet også på at alle slektninger skulle gå inn og like den siste videoen på Facebook.

– Du delte «alt» med følgerne. Hvordan var det å bli et par med Cecilia og fremdeles holde på med den åpenheten i sosiale medier?

– Cecilia har ikke det samme eksponeringsbehovet som meg. Hun kan godt være med på ting og synes det er kjekt å få anerkjennelse og bli sett. Nå har hun opparbeidet seg sin egen konto med mange følgere. Jeg tror ikke det er bare på grunn av meg.

– Var det viktig for seg å være sammen med noen som var med på «galskapen» din?

– Nei. Da jeg gikk ut på byen var det alltid noen som kjente meg eller kjente til videoen mine. Det fine med Cecilia var at hun ikke hadde fått med seg noen av dette. Hun hadde ingen anelse om hvem jeg var. Det var bra! Jeg er ikke sikker på at hun ville gitt meg en sjanse dersom hun visste om videoene. Cecilia ga meg en sjanse. Hun så potensialet i meg. Det er jeg så glad for. Nå bor vi sammen, er forlovet, har en sønn på to år og planlegger å stå live på scenen sammen. Livet er tilfeldig.

– Hvor mye tid bruker du på telefonen hver dag?

– Det lurer Cecilia også på. Rundt seks timer. Mobilen flikkes opp hele tiden. Enten det er ting jeg lager selv eller det er meldinger og andre ting som tikker inn. Vanen min er å lese og sjekke alt med en gang. Men Cecilia har gitt meg en fin påminnelse: For hvert minutt jeg bruker på å svare tilfeldige følgere jeg ikke kjenner, så er det mindre tid til familien min. Det er jo ikke så kjekt når jeg er med familien og alltid må si «jeg skal bare svare denne personen». Folk har jo blitt veldig overrasket over at jeg faktisk svarer på spørsmål og kommentarer. Man kommer tettere på folk. Det er mindre overlegenhet i det, men alt har en balanse.

– Nå over til noe annet. Hva gjør deg lykkelig?

– Det er Cecilia og familien. Jeg var en einstøing. At Cecilia kom inn i livet mitt, og at vi har fått en herlig sønn sammen, det kan ingenting slå.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Åh, herregud. Jeg skeier ut hver dag. Det første som dukker opp i hodet er snopeskuffen. Jeg er en sånn som tenker «har jeg tatt en bit, så er det gjort». Da kan jeg ta veldig mange biter. Det blir fredager midt i uken, og veldig lørdag når det er lørdag – og søndag. Da kan dagen være litt kjedelig og man må gjøre den koseligere med litt Foodora og snop. Cecilia har den kraften at hun klarer å spise et par biter. Den kraften har ikke jeg.

– Favorittmat?

– Jeg må si pizza. Jeg har kommet inn i en familie hvor pizza ikke er så populært. Det er selvsagt mye diskutert hvordan det er mulig. Hadde jeg valgt en ting å ta med på Robinson, hadde jeg valgt pizza.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det hadde jo fort blitt Cecilia, siden det er hun jeg er mest ute med, men jeg kan ikke svare henne. Det måtte vært en person med kunnskap og kompetanse som jeg ønsker. Jeg kunne sagt Øystein Spetalen, men jeg svarer John Christian Elden. Han har en fascinerende måte å formulere seg på. Han får meg til å tenke at man ikke skal være for dømmende og forutinntatt. Han gir perspektiv og ser ting fra ulike vinkler. Det hadde vært interessant å snakke med han.

