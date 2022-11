− Det må bli verre, før det blir bedre

Hvem: Cecilie Tvetenstrand (43)

Hva: Forbrukerøkonom i Storebrand og programleder i «Luksusfellen»

Hvorfor: Gir økonomiske råd til et bredt publikum i en tøff tid

Cecilie Tvetenstrand er én av de mest brukte forbrukerøkonomene i media. Hun er bevisst på å ikke bruke fagspråk og vanskelige ord, for å nå ut til alle sammen. (Kristian Skalland Moen)

– Du er hyppig kilde i mediene om dagen. Hva synes du om at så mange vil ha med deg i sakene sine?

− Det er utrolig hyggelig at så mange ønsker rådene jeg gir, og jeg setter enormt stor pris på tilliten. Jeg har lang erfaring som økonomisk rådgiver og ønsker virkelig å bidra til at nordmenn har grunnlaget de trenger for å ta gode valg. Dessverre undervises det fortsatt altfor lite i personlig økonomi på skolen, men heldigvis er det stadig flere som snakker om og får interesse for økonomi nå. Vi har likevel en lang vei å gå, og jeg er takknemlig for å få hjelpe såpass mange med utfordringene rundt personlig økonomi.

– Vi lever i en dyr, usikker tid. Hvordan påvirkes du privat av dette? Og i hvilken grad kjenner du på et ekstra ansvar når du skal uttale deg offentlig om de økonomiske utfordringene folk står i?

– Jeg, som de fleste andre, merker at prisene har økt og utgiftene stiger. Da gjør det ekstra vondt å tenke på de som allerede har stram økonomi. Personlig har jeg blant annet, økt de månedlige beløpene jeg gir til hjelpeorganisasjoner. Jeg har vokst opp i en familie som hadde begrenset med penger. Mamma og pappa var alltid sparsommelige og brukte ikke over evne. Disse vanene har jeg tatt med meg. Jeg er opptatt av å kjøpe brukt og selge det vi ikke trenger. I familien har vi blitt mer bevisst på strømforbruket, samt fått fokus på å ikke kaste mat.

– Den største utfordringen med å gi råd nå, er at det er så stor forskjell på folks økonomiske situasjon. De aller fleste vil håndtere utgiftsøkningene helt greit. Samtidig er det en økende andel som virkelig har det tøft, og da hjelper det ikke med råd om hva de kan kutte ned på, for det er allerede kuttet. Her håper jeg politikerne kommer med tiltak som monner når statsbudsjettet skal vedtas i desember, for dette haster! Heldigvis er det hjelpeorganisasjoner som jobber beinhardt for å hjelpe så mange som mulig i mellomtiden.

– Du later til å ha en enorm arbeidskapasitet. Hva gjør du for å holde kontroll når alle henvendelsene tikker inn, prioritere og kommentere på en måte som får fram budskapet ditt på best mulig måte?

– Jeg begynner dagen senest klokken 06.00. Da skaffer jeg oversikt over nyhetsbildet, slik at jeg er forberedt når andre starter dagen. Det hender jeg legger inn en tidlig treningsøkt – de dagene starter dagen klokken 05.00. Jeg har bred bakgrunn som rådgiver, noe som gjør at jeg kjenner godt til det jeg gir råd om, så når spørsmålene kommer, er det lettere å svare raskt. Jeg jobber tett med kollegaer for å teste at budskapene kommer fram på en god, lettfattelig måte. Jeg unngår bevisst fagspråk og fremmedord, i håp om at rådene mine skal nå ut til så mange som mulig.

– Og hva gjør du for å koble av og samle energi til å prestere både på jobb og hjemmebane?

– Jeg er veldig glad i å løpe, sommer som vinter. Da tømmer jeg hjernen og setter i gang kroppen. Om vinteren finner du meg også ofte på ski i marka. Kombinasjonen av høy puls og frisk luft er balsam for sjelen. Videre forsøker jeg å ikke ha for høye ambisjoner om å gjøre mest mulig til enhver tid, men heller kose meg med familie og venner.

– Når det gjelder den økonomiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt – hvordan ser du på den akkurat nå, og hvilken framtid går vi i møte?

– Tiden med lave renter og «forbruksfest» er definitivt over. Vi må gjennom en omstilling der de fleste av oss må redusere forbruket og kutte noen vaner. Vi må venne oss til mer normale boliglånsrenter på fire til fem prosent, men renten kan bli noe lavere igjen når prisveksten går ned. Det betyr at det blir litt verre, før det blir bedre. Det å få ned prisveksten er det viktigste målet akkurat nå, dette vil hjelpe alle – og kanskje mest de som har minst. 2023 kommer til å bli et tøft år for mange, men forhåpentligvis ser ting lysere ut i 2024.

– Perioden vi går gjennom nå er en påminnelse om at vi må bli mer bevisste forbrukere. Vi må passe på at vi ikke betaler for mye for de faste avtalene våre, som boliglån, forsikringer, mobilabonnement og strøm. Unngå å betale for det du ikke bruker, og husk at den dyreste maten du kjøper er den du kaster. Det samme gjelder klær og utstyr som blir kjøpt inn og ikke brukt. Mange har mye å hente på å bli mer bevisste.

– Hvis du skulle kommet med ett råd til noen som har det skikkelig vanskelig økonomisk nå og ikke ser lyst på framtiden, hva ville det rådet vært?

– Be om hjelp til å se over økonomien din. Noen ganger kan det hjelpe å snakke med en venn eller noen i familien. Rådgiver i banken være et annet alternativ. Har du store økonomiske problemer, kan kontakte Nav. Jo raskere du ber om hjelp, desto lettere er det å finne gode løsninger. Dessverre henger psykisk og fysisk helse tett sammen med økonomi. Sliter du med å betale regningene, påvirker dette ofte søvn, konsentrasjon og annet. Så ikke sitt med tankene og bekymringene alene!

– Noen faste spørsmål til slutt: Hvem ville du sittet fast i heisen med?

– Datteren min! Hun har så mange gode refleksjoner og tanker. Jeg elsker samtalene våre – når hun har tålmodighet til å snakke med meg, da.

– Og hvem er ditt forbilde?

– Pappa. Han viste alltid en genuin interesse for de rundt seg og var opptatt av at alle er like mye verdt. Det er verdier som betyr mye for meg.

