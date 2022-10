Frp-Roy om statsbudsjettet: – Vanlige folks nedtur

Hvem: Roy Steffensen (42) fra Kvitsøy (bor i Gjesdal).

Hva: Stortingspolitiker (Frp) fra Rogaland. Medlem av finanskomiteen.

Hvorfor: Torsdag« ble forslaget til statsbudsjett fra Ap-Sp-regjeringen lagt fram.

– Hva var førsteinntrykket ditt av statsbudsjettet?

– Jeg trodde ikke helt det jeg så, jeg hadde ikke forberedt meg på at Vedum skulle øke skatter og avgifter med mer i ett enkeltår enn hva Rødt mener man må gjøre innen 2025. Jeg hadde bare ikke sett det for meg.

– Hva vil du trekke fram som de viktigste punktene du reagerer på i budsjettet?

– Jeg er redd for konsekvensene dette kan ha for arbeidsplasser. Allerede har både kraftbransjen og oppdrettsnæringen varslet at de vil trekke seg fra investeringer, noe som vil føre til redusert aktivitet i distriktene. I tillegg legger regjeringen opp til å utsette og kutte flere veiprosjekter. Bygg- og anleggsbransjen har i ett år nå opplevd økte priser på drivstoff, strøm og råvarer, i tillegg til økte skatter og økt rente. Regjeringens redningspakke er å ta arbeidet fra dem i tillegg, og det kan ikke Frp være med på.

– Er det noe i statsbudsjettet du mener er bra, eller på rett vei?

– Frp er enig i retningen på flere områder. Vi er enig i større satsing på samferdsel, hjelp til Ukraina, styrking av Hovedredningssentralen, økt borteboerstipend for videregående elever, innføring av studieavgift for utenlandske studenter, for å nevne noe. Det er mye mer også, men det er naturligvis uenighetene som mediene oftest er interessert i, og som vi også naturligvis er mest interessert i å tydeliggjøre.

– Hvilke signal mener du statsbudsjettet sender til det norske folk, og til næringslivet?

– Dette skulle være en regjering for vanlige folk, nå skulle det være vanlige folks tur. Nå lages det politikk som kan gå veldig hardt utover arbeidsplasser, og skatteletten de foreslår er minimal. For en med inntekt på 470.000 kroner vil skatteletten utgjøre ca. 3 kroner per dag, nok til en ekstra bærepose på Rema. Det er vanlige folks nedtur.

– Hva er det du savnet mest i dette budsjettet?

– Jeg hadde jo ikke ventet skatte- og avgiftslettelser fra regjeringen, men basert på lovnadene før valget så trodde jeg oppriktig denne regjeringen skulle videreføre vår satsing på samferdsel. Jeg er oppriktig skuffet over at de så tydelig reduserer ambisjonene.

– Du har jo kalt finansministeren Moxnes, hva legger du i det?

– Det var ment som en kjapp kommentar for å illustrere poenget med at Vedum nå overgår Moxnes sine mest ekstreme skatte- og avgiftsforslag tidligere. Jeg sliter faktisk fortsatt med å tro at det nå har skjedd.

– Hva kommer til å bli den aller viktigste kampsaken for deg fram mot statsbudsjettet blir vedtatt?

– Nå er det jo sånn at regjeringen er fastlåst i at det er SV de skal samarbeide med, så vi vil jo først og fremst konsentrere oss om å lage et solid alternativt budsjett hvor vi kan vise fram forskjellene på regjeringen og Frp. Vi vil satse på skatte- og avgiftslettelser, en strømstøtteordning som fanger opp næringslivet og prioritere veibygging.

– Hvilke konsekvenser mener du dette statsbudsjettet kan få for både folk og næringsliv?

– Jeg frykter at dette budsjettet vil gjøre det vanskeligere for næringslivet, og da arbeidsplassene til folk. Nå blir det mindre penger i bedriftene, som gjør at det blir mindre penger til utvikling, ny teknologi, nye invester og å sikre arbeidsplasser.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Brødrene Løvehjerte» likte jeg godt som barn. I nyere tid er det vel boken til Abid Raja som har gjort størst inntrykk. Jeg gråt en del tårer og fikk lyst til å gi ham en god klem.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Finnes det noe bedre enn kommentarer fra eget barn som får deg til å le så du rister?

– Hvem var din barndomshelt?

– Erik Thorstvedt. Hvis det er lov for voksne å fortsatt ha helter, så tror jeg han er min voksenhelt også. Han virker å være et tvers gjennom solid og godt menneske.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er dårlig på å gjenkjenne navn og ansikter. Bruker mye tid på å gruble over hva folk heter.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– De beste utskeielsene nå er å stikke ut med datter på en hverdag for å kjøpe softis.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/mot?

– Er ikke det bare sånt folk på venstresiden driver på med?

– Er det noe du angrer på?

– Veldig mye, jeg sier og gjør mye dumt.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det hadde vært helt greit å stå fast med en katt. Da kunne jeg satt meg ned og hatt den på fanget mens jeg klappet den. Ville virket beroligende, og man ville ikke fått pinlige øyeblikk av verken stillhet eller om man i nøden må slippe en fis.