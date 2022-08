Håndterer strømkrise – inspireres av Jürgen Klopp

Hvem: Andreas Bjelland Eriksen (30)

Hva: Vikarierer som statssekretær i Olje- og energidepartementet fram til 15. november. Har siden oktober i fjor jobbet som statssekretær ved Statsministerens kontor. Har tidligere vært leder av Rogaland AUF, sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, styremedlem i Rogaland Ap og fylkestingsrepresentant for Ap i Rogaland mellom 2011 og 2019.

– Du har plutselig blitt Arbeiderpartiets strømkrise-mann, som går først i krigen i debatter om strømpriser og energikrise. Hvordan ble det slik?

– Jeg har en god kollega i permisjon, Amund Vik, og da måtte jeg inn og vikariere for ham. Til vanlig har jeg en tilbaketrukket rolle på Statsministerens kontor, men plutselig ble det travelt. Jeg har jobbet noen år i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), og kan dermed litt om strøm og energi. Det gir et godt grunnlag. Så prøver jeg også å være åpen og lyttende til hva andre sier. Vi er i en ekstraordinær og krevende situasjon som påvirker oss alle. Jeg skulle ønske det var annerledes, men vi må bare håndtere det. Løse de utfordringene vi har.

– Hvordan har overgangen fra Statsministerens kontor til olje- og energidepartement vært?

– Det har vært veldig lærerikt. I Olje- og energidepartementet er man mer i kontakt med folk. Prater med folk. Det er spennende.

– Så, hva er løsningene på strømprisen som setter nye rekorder hele tiden?

– Det er ingen kvikkfiks her. Problemet er at det er for lite tilgjengelig energi i kraftsystemet vårt. Vi kan gjøre kortsikte tiltak, som å skjerme privathusholdninger som vi allerede har gjort en stund. Det kommer et opplegg til bedrifter også. Langsiktig handler det om å bygge mer ut for å få mer kraft.

– Hvor mye vil strømprisen stige? Når får vi en ny normalsituasjon?

– Vanskelig å si. Kombinasjonen med lite vann, krig i Ukraina og gassmangel i Europa fører til høye priser i hvert fall i vinter. Framtiden er uforutsigbar. Det viktigste på kort sikt er å skjerme de mest sårbare.

– Etter så mye action i Olje- og energidepartementet, vil du bli værende, eller er du innstilt på å gå tilbake til Statsministerens kontor?

– Jeg er klar for den jobben partiet ønsker. Å kunne være i apparatet viktige beslutninger blir tatt, er utrolig spennende – uansett hvilken rolle en har. Stor eller lite rolle, så er man en del av det.

– Hvilke ambisjoner har du i partiet?

– Min ambisjon er knyttet til politikken jeg har lyst til å gjennomføre. God fellesskapspolitikk. God sosialdemokratisk politikk. Hvilken rolle jeg har er ikke så viktig. Nå har jeg erfaringer fra Stortinget, fylkespolitikken og regjeringsapparatet. Det er veldig moro å være med.

– Du er jo sønn av Cecilie Bjelland, tidligere ordførerkandidat for Ap i Stavanger. Var det tidlig klart for deg at det var politikk du ville holde på med?

– Vi har alltid diskutert politikk hjemme. Etter studiene var jeg opptatt av at jeg skulle få meg en «skikkelig jobb». Jeg endte jo opp som byråkrat. At jeg fikk lov til å drive med politikk på heltid kom tilfeldig. Jeg skal nok tilbake til det virkelige livet en gang.

– Over til noe helt annet. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Krig og fred» av Lev Tolstoj. Kanskje et klisjésvar, men det er sant.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Når jeg skal skikkelig skeie ut tar jeg en øl mer enn det jeg burde hatt sammen med gode venner.

– Er det noe du angrer på i livet?

– Klart det er mye man kunne gjort annerledes i livet, men det får man ikke gjort noe med. Det gjelder å se framover.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Et slik spørsmål har jeg svar på før. Den gang svarte jeg Bernie Sanders. På det tidspunktet jeg svarte var han veldig aktuell. Hva skal jeg si i dag? Det er mange som hadde vært spennende. Jeg sier Jürgen Klopp. Det er en spennende mann og en fantastisk organisasjonsutvikler – og ikke minst menneske. Å få ham på tomannshånd hadde vært en opplevelse.

– Så det går i Liverpool, ja?

– Yes! Liverpool og Viking.

– Det var en tøff kveld torsdag, da europadrømmen brast?

– Veldig mørk kveld, ja. Men jeg ser fram til framtidige festkvelder på stadion i Stavanger.

– Men Klopp, sier du. Kan organisasjonsutviklingen hans overføres til politikken?

– Ja, absolutt. Jeg er oppvokst på 90-tallet, med magre år og mange lovnader om grønne skoger. Det mest imponerende med Klopp er at han kommuniserte «dette vil ta tid». Slik er det med politikken også. Man har store ambisjoner, men det vil ta tid. Å kommunisere det på en god måte er viktig.