Det er i Åsenhallen det skjer førstkommende onsdag. Da tar Sola i mot Storhamar for å kjempe om en plass i finalen i sluttspillet i REMA 1000-ligaen kvinner. – Jeg har tro på at vi i hvert fall vinner kampen her i Åsenhallen, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA. (Håkon Mannsåker)