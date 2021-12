Lover full opprydning i alle godene på Stortinget

Hvem: Ingrid Fiskaa

Hva: Stortingsrepresentant for Rogaland SV og visepresident på Stortinget.

– Hvordan synes du budsjettforhandlingene på Stortinget har gått?

– Jeg er fornøyd med at vi nå har tatt første steg på en ny kurs for landet. SV fikk til mer i opposisjon enn det vi ville fått i regjeringsforhandlingene, i et godt samspill med fagbevegelsen og andre som har presset regjeringen til å innfri løftene sine.

– Hvilke saker var viktige for deg og SV å få gjennomslag for i forhandlingene?

– Denne gangen var det særlig viktig å få rettet opp i usosiale kutt fra høyreregjeringen – at permitterte og arbeidsløse får feriepenger, at uføre kan ha en liten arbeidsinntekt, at flere familier får barnetrygd og at flere barn får brillestøtte.

– Hva tenker du om at rassikring i Suldal blir prioritert i statsbudsjettet?

– Jeg er rett og slett utrolig lettet og glad, på vegne av alle i Suldal og Ryfylke som må kjøre på den rasfarlige veien hver dag. I årevis har mange kommet på besøk og lovet mye, uten at det har kommet penger. Så nå var det på tide. Jeg er fornøyd med at vi i SV fikk regjeringen med oss på akkurat denne saken.

– Hvordan har det vært å være stortingsrepresentant til nå?

– Det er travelt, og mye «armer og bein.» Jeg prøver å sortere hva som er aller viktigst, og hva som må vente, og huske hvem jeg representerer. Og samtidig gir det mening å få være med å påvirke.

– Klarer du å logge av, å ta deg fri fra jobben av og til, eller er du «på» hele døgnet?

– Med unntak av noen små pusterom er jeg nok «på» hele døgnet, ja. Jeg kjenner veldig på ansvaret som følger med den posisjonen jeg har, og de forventningene og håpene folk har til at ting skal forandre seg til det bedre.

– Har du opplevd noen overraskende utfordringer i den nye jobben din?

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle bli visepresident, og altså være en del av Stortingets presidentskap. Ut av alt bråket som har vært om godene til stortingsrepresentantene har det nå kommet noe godt – en vilje til å rydde opp og fjerne urimelige privilegier. Det er spennende å få være med på.

– Hvordan skal dere jobbe med å rydde opp i dette?

– Nå blir det en full opprydding i alle ordningene for stortingsrepresentantene: pendlerboliger, feriepenger, etterlønn, diett med mer. Noen av disse godene vil bli fjernet, i andre tilfeller blir det klarere regelverk. Det blir også satt i gang en gjennomgang tilbake i tid av hvordan det har vært praktisert, for å sjekke om det finnes flere tilfeller av at noen har fått mer enn de skulle hatt. SV har jobbet i årevis for dette, og nå er det endelig en felles vilje blant partiene til å få orden.

– Hvordan tror du det blir å vinne tilbake tilliten til folket etter alt bråket rundt dette?

– Jeg tror vi skal forstå tillitskrisen som del av et større samfunnsproblem. I lang tid har forskjellene økt, og de på toppen av samfunnet har dratt ifra, mens folk som mottar trygdeytelser har møtt en vegg av mistenksomhet og mistet flere av de støtteordningene de en gang hadde. Jeg ser det ikke som et mål i seg selv at folk skal ha tillit til Stortinget og oss folkevalgte. Dette er i høyeste grad et politisk spørsmål, om hva slags samfunn vi jobber for.

– Hva tenker du om at stortingsrepresentant for FRP, Roy Steffensen, har sagt at han frykter for hva SV skal få gjennomslag for neste gang, etter det ble kjent at regjeringen utsetter oljeletingen og øker CO₂-avgiften på norsk sokkel?

– Når Frp frykter for SV sine gjennomslag, da er vi på rett vei. Skal vi få til en skikkelig omstilling til grønn industri, er det nødvendig med en planmessig og gradvis nedtrapping av oljeaktiviteten. Slik kan vi gradvis flytte penger og kompetanse til andre næringer, i stedet for å gå på en skikkelig smell om ti år.

– Hvilke næringer mener du pengene og kompetansen bør flyttes til da?

– Norsk økonomi trenger først og fremst flere bein å stå på. Det finnes ikke en enkeltnæring som kan overta for olje- og gassnæringen. Men jeg er særlig opptatt av å styrke den industrien vi har, både prosessindustri og næringsmiddelindustri, av å satse på grønn skipsfart og altså bygge flere båter på norske verft, og av å gi matproduksjon på norske ressurser og arealer bedre vilkår.

– Også har vi noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er sikkert en barnebok, men av de jeg har lest i relativt voksen alder, tror jeg det er «Fyr og flamme» av Kjartan Fløgstad.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Når David vinner mot Goliat. Altså at folk som kjemper mot overmakten vinner fram.

– Har du et favoritt eksempel på en David-seier?

– At folket sa nei til medlemskap i EU, selv om hele makteliten sa ja. Selv om EØS-avtalen legger stadig større begrensninger på demokratiet, skaffet vi oss et handlingsrom ved å si nei til hele pakken i EU.

– Hvem var din barndomshelt?

– Faren min var nok helten min. Han kunne alt, virket det som, og lærte meg respekt for naturen og praktisk arbeid.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg tar alt så seriøst. For eksempel det spørsmålet.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Det må jeg nesten holde for meg selv.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– Jeg er ikke vanskelig å be! Det er for få demonstrasjonstog, mener jeg.

– Er det noe du angrer på?

Ja.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg går helst i trappene. Det er hverdags-trimmen min.