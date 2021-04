Lokoy kan vinne spellemann for årets musikkvideo: - Veldig anerkjennende å bli nominert.

Hvem: Lasse Lokøy (24).

Hva: Musiker. Har soloprosjektet Lokoy i tillegg til å spille bass i pønkrock bandet Sløtface. Nå er han sammen med Kacper Tratkowski, Eric Cannon, Viktor Lier og Samuel Rud Dale nominert til Spellemann for musikkvideoen til Lokoys egen låt Both eyes ft. Safario.

– Hvordan er det å være nominert til Spellemann?

– Det er utrolig kjekt og veldig anerkjennende å bli nominert sammen med så mange andre flinke regissører og artister som jeg ser opp til., spesielt siden jeg er hovedklipper og regissør på denne musikkvideoen.

– Hvordan skal du feire dersom du vinner?

– Da skal jeg kose meg, og ha det så kjekt som det går an å ha det i 2021

– Om du ikke vinner selv, hvem håper du vinner da?

– Jeg synes alle videoene som er nominer er veldig fine og kule, så det er mange som fortjener å vinne den prisen.

– Hva er det beste med å drive med musikk?

– Det som er så fint med musikk er at hverdagen er så variert, og man kan gjøre det man vil. Jeg kan både skrive og produsere låter, i tillegg til å lage musikkvideoer. Nå har jeg akkurat laget merch med keramikk og håndblåste glass også, så ingen dager er like.

– Hvordan har det siste året vært for deg?

– Det har vært både bra og dårlig. Jeg hadde egentlig mange planer med Sløtface, også skulle jeg egentlig jobbe mer i utlandet, så det har vært litt kjipt å ikke kunne gjøre de tingene. Men samtidig har jeg fått mer tid til å lage musikk, så jeg har vært mer produktiv det siste året.

– Hva ser du mest fram til med når pandemien går over?

– Jeg gleder meg mest til å kunne være mange folk i et rom igjen. Jeg liker veldig godt å være sosial, og energien jeg får når det er mange jeg kan snakke med. Så jeg ser fram til å slippe å måtte tenke på hvor mange vi kan samles.

– Hva er planen din framover?

– Jeg skal fortsette å lage og skrive musikk.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Oi, det er flere ting. Fint vær, morgenbad i sjøen og det å være med venner, og være sammen med folk i et godt sosialt lag. Også gjør det å knekke koden meg glad også, når man lager ny musikk prøver du å løse noe, og få til å lage noe man digger, de øyeblikkene når man får til det er skikkelig lykke.

– Hvem var din barndomshelt?

-Jeg var veldig glad i Red hot chili peppers da jeg var liten, og da spesielt Flea som er bassist. En gang var jeg faktisk så heldig og uheldig å møte han. Jeg hoppet over gjerdet på en konsert og forsøkte å klemme han, men da trakk han seg unna og sa «Kid you should not be here».

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Hmm, jeg har ikke så god evne til å se ting utenifra, så jeg sitter ofte fast i «Jeg» perspektivet. Så det skulle jeg ønske jeg var bedre på, å se meg selv utenfra.

– Hva gjør du når du skeier ut?

-Jeg vet ikke, det har ikke vært så mye av det i det siste. Litt kjedelig svar, men jeg vet faktisk ikke. Har du noen eksempler på hva det kan være?

– Det kan jo være mye, men for eksempel å kjøpe junkfood på en tirsdag, eller være våken litt lenger enn du burde.

– Sånne ting er jo bare en del av normalen for meg, hehe. Så jeg vet faktisk ikke om jeg skeier så mye ut, siden alle dager er ulike.

– Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg tror ikke man kommer noe sted med å angre. Jeg tror heller man skal bruke de følelsene når man angrer på å lære noe av feilene man har gjort. Det å angre er ganske ubrukelig.