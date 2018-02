Rogalandsavis

Etter at arbeidsledigheten steg i Rogaland i 2015, brukte Nav to år på å få på plass etablererkurs. Da de begynte var ledigheten allerede på vei ned igjen.

Den regionale Nav-ledelsen innrømmer at feil førte til at det tok så lang tid å få i gang kursene, skriver Aftenbladet.

– Vi må være ærlige og innrømme at det skjedde ting i prosessen som forsinket kursene. Dette skyldes arbeidspress og inkurier, uten at dette skal være noen unnskyldning, sier avdelingsdirektør Egil Tengs.

Avlyste konferanse

To ganger avlyste Nav sin egen konkurranse før kontrakten for å drive etablererkurs i Sør-Rogaland endte hos et firma på Østlandet. To lokale selskaper har klaget inn tildelingen.

Rogaland er ett av fylkene som ble hardest rammet da oljenedturen førte til at titusener mistet jobben. Mange av dem som sto uten noe å gjøre hadde høy utdannelse og ideer som kunne settes ut i livet. Derfor ble også deler av den statlige tiltakspakken satt av til etablererkurs og gründeropplæring.

– Vi hadde få ressurser og et stort trykk på oss i denne tiden. Da skjedde det noe som ikke skulle skjedd, og vi gjorde en feil. Men vi ryddet opp etter oss. Vi vet at om vi ikke gjør dette riktig, så kan vi bli forfulgt rettslig, sier Hanne Buvik, som leder for Nav Tiltak Rogaland.

Hun sier antall arbeidsledige på den tiden ble doblet til 12.000-13.000.

– Hele Nav-organisasjonen var under sterkt press, og vi prioriterte ressursene til oppfølging av arbeidssøkere