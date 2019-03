Natt til søndag skal vi stille klokken én time frem, fra klokken 02.00 til 03.00. Da starter sommertiden. Men på bussene til Kolumbus, det fylkeskommunale mobilitetsselskapet i Rogaland, er ikke det tilfelle. Der vil det være vintertid fram til søndag morgen.

– Skal du ut og vrikke på dansefoten i natt minner vi om at bussen kjører etter «gammel» tid når du skal hjem. Har du klokke eller telefon som stiller seg automatisk kan det være greit å ha dette i bakhodet når du moonwalker mot busstoppet, skriver Kolumbus på Facebook-siden sin.

Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus, forteller at mobilitetsselskapet gikk over til denne ordningen for mellom fem og åtte år siden.

– Vi fikk mange spørsmål og klager i forhold til hvordan vi kjørte og hvorfor vi endret slik vi gjorde til det gitte tidspunktet når vi stiller klokken fram eller tilbake. Flere kunder glemmer eller er ikke klar over sommertid eller vintertid, forklarer Skundberg i en tekstmelding til RA.

– Derfor kjører vi denne helgen vintertid til de første dagsrutene begynner rundt klokken 6 på søndag. Rett og slett en regel å forholde seg til for alle. Det ser ut til at dette er enklere for oss som passasjerer, skriver hun.



Rettelse: Kolumbus opplyste først at den «gamle» tiden vil vare til sekstiden på mandag, men korrekt tidspunkt er altså sekstiden på søndag.