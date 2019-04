– Nå gjør folk som politikerne sier. Da må politikerne følge opp og gjøre det trygt og forutsigbart å bruke elbil, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til VG. Hun forteller om en kraftig økning i antall solgte elbiler det siste halvåret. Nesten seks av ti nye biler i mars var elektriske.

NAF bruker det politiske målet om kun salg av nullutslippsbiler i 2025 som grunnlag for sitt krav, noe som betyr at det om seks år vil være 1,1 millioner elbiler på veiene i Norge.

Totalt mener organisasjonen at 5.000 nye hurtigladepunkter må settes opp mellom byene innen den tid. NAF får støtte fra Elbilforeningen om ladekrisen, men sistnevnte mener tallet er for lavt og anslår i en ny rapport at behovet er mellom 8.000 og 11.000 nye ladere.

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet sier til VG at regjeringens politikk har bidratt til å gjøre Norge til et foregangsland for innfasing av en elektrisk bilpark, men påpeker at det ikke er et offentlig ansvar å lade elbiler.

– Men vi vil fortsatt bidra med virkemidler, sier han.

