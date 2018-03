Rogalandsavis

– Jeg har fått beskjed om at Kristelig Folkeparti har trukket sin støtte til meg som stortingspresident, og vil selvfølgelig derfor gå av i den rollen. Jeg vil derfor legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president, sa Olemic Thommessen før Stortinget gikk i gang med dagens agenda.

Etter det NTB får opplyst har Kristelig Folkeparti gitt beskjed til Høyre om at partiet ikke lenger har tillit til Thomessen etter byggeskandalen på Stortinget og de enorme kostnadsoverskridelsene.

KrF-leder Knut Arild Hareide og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan har innkalt til pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget klokken 10.15.

LES OGSÅ: Slik forklarer stortingspresident Olemic Thommessen byggeskandalen

– Byggeskandale

Flere partier har krevd Thommessens avgang etter den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner. Siden regjeringspartiene har stilt seg på Thommessens side, var KrFs stemmer som blir avgjørende. Trolig er det de siste redegjørelsene rundt Thommessen rolle som byggherre som har ført til at KrF ikke lenger kan ha tillit til ham som stortingspresident.

– Byggesaken er og har vært en vanskelig sak for Stortinget. Jeg håper at det at jeg nå går av kan bidra til at vi får ro rundt saken og brakt den videre i så måte, sa Thommessen.

LES OGSÅ: Støre ber Olemic Thommessen trekke seg

Dette er saken:

* Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014.

* At Stortinget selv valgte å være byggherre framfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser.

* Et samlet Storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H).

* Kostnadsrammen økte fra 1.838 millioner kroner til 2.321 millioner fra juni 2017 til februar 2018. Økningen er på i alt 483 millioner kroner.

* Økningen skyldes blant annet:

– økt prosjekteringshonorar til Multiconsult på 95 millioner kroner. Dette bestrides imidlertid av Multiconsult, som mener det økte honoraret beløper seg til om lag 12 millioner kroner.

– betydelige tilleggsarbeider på grunn av mangelfull prosjektering

– økning av forventede tillegg på 140 millioner kroner

– økning av usikkerhetsavsetninger på 84 millioner kroner

– prisstigning på 28 millioner kroner

* Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

* 8. mars trakk stortingspresident Olemic Thommessen (H) seg.