Nå tjener alle i LO-ledelsen over én million kroner i året

I likhet med mange andre store virksomheter har LO overlatt fastsettelsen av lederlønningene til et kompensasjonsutvalg, bestående av medlemmer fra LO-sekretariatet.

Tidligere har utvalget bestemt at det er tallene fra TBU – teknisk beregningsutvalg – som skal brukes for å regulere lønningene til den valgte LO-ledelsen. Det betyr at TBU-tallet fra 2018 brukes for å gi tillegg gjeldende fra 2019. Skulle man fulgt vanlig praksis ville det betydd at LO-ledelsen i år får en lønnsvekst på 2,8 prosent som tilsvarer gjennomsnittstallet for de store tariffområdene fra 2017 til 2018.

Justerer forskjeller

I år har derimot kompensasjonsutvalgte valgt å fordele 2,8 prosent av lønnsmassen som et kronetillegg. Forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, som la fram innstillingen overfor LO-sekretariatet, forklarer at prosenttillegg over tid vil føre til økte lønnsforskjeller i ledelsen.

– Denne gangen syns vi det var riktig å justere dette ved å gi noe mer til LOs førstesekretær og LO-sekretærene. Det er jo blant annet slike vurderinger et kompensasjonsutvalg skal gjøre, sier Sundnes til FriFagbevegelse.

Trine Lise Sundnes og kompensasjonsutvalget i LO, valgte å bruke kronetillegg for å justere økte forskjeller i lønningen til den valgte ledelsen i LO.

Det betyr at LO-lederen og de to nestlederne får regulert lønna med 25.000 kroner, mens LO-sekretærene hver får ti tusen kroner mer.

Tilleggene utgjør 2,8 prosent av lønnsmassen for LOs valgte ledelse.

Om det blir brukt prosent eller kronetillegg ved neste korsvei holder Sundnes helt åpent.

– Men, uansett formen for tillegg, vi er veldig godt fornøyd med den jobben dagens LO-ledelse gjør, understreker Trine Lise Sundes.

Dette blir lønna

Tilleggene som gjelder fra 1. januar 2019, innebærer at dette nå er lønna til LO-ledelsen:

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen: 1.373.000 kroner

1. nestleder Peggy Hessen Følsvik: 1.238.000 kroner

2. nestleder Roger H. Heimli: 1.191.000 kroner

LOs 1. sekretær Julie Lødrup: 1.072.000 kroner

LO-sekretær Terje Olsson: 1.052.000 kroner

LO-sekretær Trude Tinnlund: 1.050.000 kroner

LO-sekretær Are Tomasgard: 1.050.000 kroner

LO-sekretær Kristin Sæther: 1.007.000 kroner

