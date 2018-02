Sportsleder Espen Iversen mener det er flott at Viking har fått et par nesestyvere i årets to første kamper. Da kan man stikke fingeren i jorden og innse at det er en stor jobb som må gjøres om laget skal være med i noen opprykkskamp for Bjarte L. Aarsheim, Bjarne Berntsen og Morten Jensen.FOTO: PÅL KARSTENSEN