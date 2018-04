Simen «Krabben» Talge blir nå for gammel for U20. Oilers tar grep for å gjøre ham til den «nye Tommy Kristiansen» i klubben. Han skal fases inn i en langt viktigere rolle på A-laget. Målet er å skape en lokal profil som både kan score de viktige målene og ta de tøffe fightene. FOTO: ESPEN IVERSEN