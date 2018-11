Av: Kathinka Skott Hansen

Både ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø (H), og ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), tenner hver sin julegran for åttende gang førstkommende søndag.

Wirak håper han får muligheten til å tenne lysene igjen, mens Sagen Helgø vet at dette blir hennes siste gang.

– Det er veldig vemodig. Julegrantenningen på Domkirkeplassen er noe av det kjekkeste man kan gjøre som ordfører. Det er mange som møter opp, og alle er med på å telle ned til lysene tennes, sier hun.

Sagen Helgø synes julegrantenningen er en fin markering av at adventstiden er i gang, og hun er ikke i tvil om at tradisjonen er viktig for innbyggerne i Stavanger.

– Antall oppmøte hvert år tyder på at dette er en begivenhet som innbyggerne setter stor pris på. Folk kommer uansett vær, og det er alltid god stemning i sentrum, sier hun.

Les også: Nå blir det julelys på Ullandhaug likevel

– Vi blir som barn

Stanley Wirak synes også at julegrantenningen i Sandnes sentrum er en kjekk tradisjon.

– Alle har forventninger og det er mange folk i gatene. Vi blir som barn igjen, alle sammen, sier han.

Wirak synes spesielt at Langgata i sentrum har blitt så fin med alle lysene, og han gleder seg stort til lysene på granen tennes også.

– Vi får noen gode ord fra prosten denne ettermiddagen, som minner oss på innholdet i julen. Det handler ikke kun om gaver, men det å bry seg om andre mennesker, sier han.

Det er Sagen Helgø enig i.

– Man må ta vare på hverandre i julen, og ellers i året. Julen handler om å tilbringe tid med familie, og det kan være hyggelig å gi de som ikke har så mye, en ekstra oppmerksomhet, sier hun.

Flere aktiviteter

I tillegg til julegrantenning på Domkirkeplassen og i Sandnes sentrum klokken 16.30, blir det åpning av pepperkakebyen klokken 15.30 på Oljemuseet.

Ved siden av Oljemuseet blir det for første gang lagd skøytebane med utleie av skøyter.

– Den skal i utgangspunktet åpne søndag klokken 14.00. Det avhenger noe av været, men vi tror det skal gå bra, sier Kristin Gustavsen. Hun er daglig leder i Stavanger Sentrum AS.

Prosjektet er i regi av Stavanger Sentrum AS, med økonomiske bidrag fra Stavanger kommune og Stavanger parkering.

– I første omgang er skøytebanen tilgjengelig ut desember, men hvis det er et stort engasjement blant innbyggerne i Stavanger, så kan det hende at vi beholder den enda lenger, sier Gustavsen.

Skøytebanen er gratis å bruke, men hvis man vil leie skøyter må man betale 50 kroner for leie og 50 kroner i depositum. Hjelm må man ha med selv, uansett.

Les også: – Kommunen vil være en garantist for at lysene kommer opp hvert år

Lys i Ullandhaugtårnet

Det er Tor Erland Asdahl veldig glad for. Han er en av bidragsyterne som har sørget for at det blir lyst på Ullandhaugtårnet i år igjen.

– Dette er et lysmerke som ses fra mange steder i hele regionen, og jeg er glad kommunen ser hvor viktig denne belysningen er for alle innbyggerne, sier han.

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, er også glad det har blitt kommet fram til en løsning som fungerer.

– Det er et viktig symbol på førjulstid og advent for veldig mange, og jeg håper at vi får til et system til neste år som gjør at vi unngår en ny diskusjon om julelysene i forkant av adventstiden, sier hun.