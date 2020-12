Nå må du bruke munnbind i Stavanger

Natt til mandag innfører Stavanger påbud om bruk av munnbind ved kollektivtransport og besøk på alders- og sykehjem.

Munnbindpåbudet er forankret i lokal forskrift vedtatt lørdag 26. desember. Smitten har økt med en foreløpig topp julaften med 36 smittede. Selv om det var ni smittede 1. juledag ventes en smitteøkning de kommende dagene, melder Stavanger kommune på sin hjemmeside.

Føre var

– Vi er urolige for smittesituasjonen og ønsker å være føre var. Derfor innfører vi påbud om munnbind nå. Ny forskning viser at bruk av munnbind er effektivt mot dråpesmitte. Det er derfor et relativt enkelt tiltak som vi alle kan benytte oss av, med stor effekt, sier ordfører Kari Nessa Nordtun. Ordføreren bruker sin hastefullmakt til å vedta kommunedirektørens forslag til ny lokal forskrift, melder kommunen.

Passasjerer på buss, taxi og tog der det ikke er mulig å holde en meters avstand påbys å bruke munnbind. Påbudet gjelder også på stasjonsområder. For besøkende på alders- og sykehjemmene gis det ikke lenger en oppfordring om å bruke munnbind – nå er det snakk på påbud. Ansatte ved disse institusjonene har brukt munnbind i en tid allerede. Barn under 12 år og personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind, omfattes ikke av påbudet.

Lille julaften ble det meldt at en medarbeider på Øyane sykehjem var koronasmittet, og enda en ansatt ble smittet 2. juledag. Sykehjemmet utførte testing av ansatte og beboere, og alle testet negativt i første runde. Ved Lervig sykehjem er det også én smittet ansatt.

Bare i Stavanger

Det er bare Stavanger av kommunene på Nord-Jæren som iverksetter de nye tiltakene.

– Vi må ivareta våre innbyggere. Vi gjør dette ut fra den smittesituasjonen som er i Stavanger i øyeblikket. Hvis situasjonen ser lysere ut i januar så kan vi oppheve forskriften igjen. Men hvis smittespredningen forverres ytterligere, blir det aktuelt å innføre flere tiltak, sier Kari Nessa Nordtun til kommunens hjemmeside.

Forskriften gjelder fram til 15. januar, men enda strengere tiltak kan bli iverksatt hvis smitten sprer seg og ikke begrenser seg til en eller få grupper. I neste omgang kan bruk av munnbind på offentlig sted, påbud om forsterket overholdelse av avstand ved serveringssteder og forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter på mer enn ti personer. Det kan også bli aktuelt å stenge anlegg og virksomheter, skriver Stavanger kommune på sin nettside.