«Den største katastrofen ligger foran oss» er slagordet på filmplakaten for den kommende norske storfilmen «Nordsjøen».

Planene for filmen ble offentliggjort onsdag, av produksjonsselskapet Fantefilm.

Høsten 2018 fikk Fantefilm tildelt 15 millioner i støtte fra NFI til «Prosjekt X», uten at detaljer om tema og handling ble offentliggjort. Nå er det blitt klart at prosjektet er en bredt anlagt spenningsfilm om norsk oljeutvinning, med et klimakrise-perspektiv.

– Gjennom arbeidet med «Bølgen» og «Skjelvet» har vi i Fantefilm vist vår fascinasjon for geologi og natur. Nordsjøen og dens historie er det så langt ingen som har tatt tak i på film. Iallfall ikke på den måten vi skal gjøre nå, forteller Fantefilm-produsent Martin Sundland i e-post til Dagsavisen.

– På den ene siden er Nordsjøen kilden til hele vår velstand, på den andre siden er det en brutal og voldsom natur. Om vi fullt ut aner konsekvensene av vår oljeutvinning ble et spennende spørsmål. Det som er sikkert er at en stor katastrofe i Nordsjøen ikke bare vil ramme arbeiderne på hundrevis av plattformer, men også Norge geografisk, økonomisk og ikke minst menneskelig, forteller Sundland.

Ny katastrofebølge

Med «Bølgen» (2015) og «Skjelvet» (2018) har Fantefilm hatt to av de siste årenes mest sette kinofilmer i Norge, og startet en ny bølge av norske katastrofefilmer. Regissør er John Andreas Andersen, som regidebuterte med «Skjelvet». Manuset er ved Lars Gudmestad og Harald Rosenløw Eeg. Rosenløw Eeg sto også bak manuset til «Bølgen» og «Skjelvet». «Nordsjøen» får premiere høsten 2021.

Høstet erfaring fra «Skjelvet»

NRKs dramaserie «Lykkeland» om starten på det norske oljeeventyret gikk på TV i 2018, og fikk i vår produksjonsstøtte fra NFI til sesong to.

Fra kinosuksessen "Skjelvet" (2018). Foto: Fantefilm

Tirsdag denne uka ble høstens norske kinofilmer presentert av Norsk filminstitutt, hvor det blant annet ble vist de første klippene fra høstens store katastrofefilm «Tunnelen».

Om tidspunktet for lansering av «Nordsjøen»-planene kommenterer produsent Martin Sundland:

– Vi fikk støtte til vår nye katastrofefilm midt under lanseringen av storsatsingen «Skjelvet». For oss ble det viktig å få ro rundt det arbeidet og ikke blande en ny katastrofe inn i den lanseringen. Det har også vist seg svært viktig at vi tok oss tid til å videreutvikle prosjektet til det nå skal bli.

– Vi har blant annet høstet uvurderlig erfaring fra lanseringen av «Skjelvet» som det har vært viktig å bruke i arbeidet med denne filmen. Vi har enorme ambisjoner på vegne av alle våre prosjekter og katastrofefilmen om Nordsjøen er ikke et unntak.