Nå kan du kjøpe bussbillett hos Vy

Vy er Norges største og et av Nordens største busselskaper, med 19 ekspressbussruter i Norge og Sverige. I en pressemelding skriver Vy at busstilbudet deres nå er tilgjengelig i Vy-appen og på selskapets nettsider.

- Vi gleder oss til å tilby kundene våre tog- og bussbilletter på samme sted. Nå blir det enklere for kundene våre å planlegge reisen, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og reiseliv i Vy, i pressemeldingen.

NSB og Nettbuss ble til Vy i april 2019, og jobber sammen for å gjøre det enkelt for kundene å velge miljøvennlige kollektivreiser. Kort tid etter navneskiftet ble det mulig å søke etter enkelte bussreiser i Vys kanaler, men for å kjøpe billett måtte kundene til Nettbuss sine gamle salgskanaler. I pressemeldingen opplyses det om at alle bussholdeplassene er tilgjengelige i Vy-appen og på vy.no, og at kundene kan kjøpe buss- eller togbillett på samme sted.

Foreløpig er det mulig å kjøpe billett for enten tog eller buss hos Vy. Vy jobber for at kundene kan kombinere buss og tog i samme kjøp i løpet av første halvår 2020.

- Det vil bli stadig enklere for kundene våre å planlegge og kjøpe hele reisen sin hos oss. Neste år skjer det mye spennende i Vy-appen, blant annet vil du kunne bestille og betale taxi, avslutter Homble.

I pressemeldingen står det at for å kjøpe bussbillett på vy.no må man være innlogget med egen Vy-profil. Foreløpig må man kjøpe billett for enten tog eller buss separat, men ettersom det jobbes for at man kan kombinere buss og tog i samme kjøp, vil det bli stadig enklere å planlegge og kjøpe hele reisen hos Vy.