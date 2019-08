Nå kan du forhåndsstemme på Torget i Stavanger

– Disse valgbrakkene var en braksuksess i 2017, og et slikt tilbud legger til rette for at folk enkelt kan gå og stemme, sier Sagen Helgø under den ofiselle åpningen av valgbrakken.

Hun forteller RA at det er viktig at folk bruker denne muligheten til å si sin mening om hvilken politisk retning byen skal gå i.

– Det skal være enkelt å bruke stemmeretten sin i Stavanger, og jeg tror det er viktigere å stemme i år enn tidligere, ettersom det skal atableres en ny kommune fra 1. januar. Å tilrettelegge for demokratiet på denne måten er kjempeviktig, sier Sagen Helgø.

Hun håper at brakken vil føre til at flest mulig går innom og stemmer allerede nå.

– De som skal reise, er studenter, eller ikke har tid til å stemme på valgdagen må benytte seg av forhåndsstemmingen. Man har en hel måned til å bruke stemmeretten sin, sier hun.

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet når man skal stemme, men det vil gjøre prosessen noe enklere.

– Dersom man har mistet eller glemt valgkortet kan man likevel stemme. Man må huske å ta med seg legitimasjon, og så fikser de som arbeider i brakken resten, sier Sagen Helgø.

Stem hvor du vil

Fra 22. august skal det være mulig å stemme på Tastasenteret, ved Siddishallen, i Hundvågskrossen, og ved Hillevåg Torg.

– Hvor man velger å stemme har ingenting med hvor man bor å gjøre. Dermed kan man stemme på for eksempel Hillevåg Torg, til tross for at man bor et annet sted i Stavanger, på Finnøy eller Rennesøy, sier Stavanger-ordføreren.

Åpningstider

Valgbrakken på Torget i Stavanger vil være åpen fra mandag til fredag klokken 10.00 til 18.00, og på lørdager klokken 10.00 til 15.00.

Rennesøy kommunehus og Finnøy rådhus har åpent mandag til fredag klokken 08.30 til 15.00.