Nå kan du bli hentet av «Tesla-bussen»

Prøveprosjektet «HentMeg» har allerede rullet og gått i Sauda siden juli. Denne uken skal Kolumbus teste ut den nye hentetjenesten i Stavanger under Nordic Edge Expo.

Prosjektet fungerer på den måten at du går inn på hentmeg.no, legger inn hvor du vil reise fra og til, før det kommer en bil som henter deg på det busstoppet du befinner deg, og kjører deg til ønsket busstopp.

– Når vi tester ut dette i Stavanger denne uken er det helt gratis for alle. Vi har allerede testet det ut i Sauda, og nå vil vi teste det ut her for å se om det kan være en god løsning i litt mer urbane områder, sier Elisabeth Tostensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus.

Fra stopp til stopp

I Sauda hentet «HentMeg»-bussen deg hvor enn du måtte ønske. I Stavanger blir det litt annerledes; her blir du kjørt fra et busstopp til et annet.

– Vanlig buss passer bra når det er mange som skal til samme sted på samme tid. Men vi bor litt spredt, og det er enkelte områder hvor det er litt kompliserte reiseruter eller få mennesker som skal samme vei. Da kan dette være et alternativ, sier Tostensen til RA, og legger til at det kun er Stavanger som er testområdet denne gangen, men at de eventuelt vil teste i andre områder etter hvert.

– Vi ønsker å teste det på et litt større publikum og se om det er av interesse. Dette er også nyttig for vår egen del, for å se om det egner seg i byen, sier hun, og legger til at dersom dette en gang blir en permanent løsning, vil de sannsynligvis operere med vanlig busstakst.

Håper på stor pågang

Totalt er det fire kjøretøy, to vanlige biler og to minibusser, som skal kjøre passasjerene rundt i Stavanger denne uken. Det er totalt 30 passasjerseter, med en kapasitet til å kjøre mellom 7000 og 8000 mennesker i løpet av de tre dagene prosjektet varer. Det eneste de ser på som en potensiell utfordring er trafikken.

– Det kan bli en utfordring. I tillegg til at det er flere folk her. Men vi har et godt system som vises i sanntid, og på den måten vet du til enhver tid hvor bilen befinner seg og når den er hos deg, sier Tostensen til RA.

Systemet som brukes er utviklet av et canadisk firma med lokal tilknytning. Tostensen beskriver tilbudet som en mellomting mellom buss og taxi, og forklarer at systemet bak «HentMeg» hele tiden kalkulerer hvor folk som har bestilt skal, og legger opp de mest effektive kjørerutene for bilene.

– Hvor stort trøkk forventer dere? Det er jo tross alt gratis transport?

– Vi håper på stor pågang slik at vi får testet systemet godt. Det blir «første mann til mølla»- prinsippet som gjelder, så det er bare å legge inn bestillinger allerede nå. Det er bare gøy om flest mulig får muligheten til å prøve tilbudet, sier Tostensen.

Kollektiv vs. bil

Stian Bosvick Bayer, seniorforsker ved Norce (tidligere IRIS), tror tjenester som «HentMeg» har mest for seg i distriktene.

– Det er nok der potensialet er størst, fordi der er det mest utfordrende å tilpasse kollektivtilbudet til de reisendes behov uten å måtte kjøre nesten tomme busser, sier Bayer.

– Det blir spennende å se om «HentMeg» lykkes på Nord Jæren også, sier han, men legger til at det her heller bør satses på å etablere alternative kollektivkorridorer, slik at en større del av regionen dekkes, dersom kollektivtransport skal vinne over bilen.

– Hvis du for eksempel må via Stavanger sentrum før du kan komme deg videre, så taper kollektivtransport konkurransen. De aller fleste bor innen 500 meter fra et busstopp, så det er ikke det at man ikke har tilgang, men det er om tilbudet dekker behovet eller ikke. Et eksempel kan være å etablere en link mellom Forus og Ullandhaug, som ble foreslått for en tid tilbake, da dette øker området den nye bussveien dekker betraktelig, sier han.

Han tror ikke folks krav til mobilitet har endret seg.

– Ifølge reisevaneundersøkelser vi har gjennomført viser det seg at vanene er overraskende stabile over tid. Så det vitner jo om at det ikke er kravene til mobilitet som har endret seg, men et politisk ønske om å endre folks reisevaner, sier Bayer.