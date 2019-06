Nå kan det vanke også Amandapris på Pia Tjelta etter innsatsen i «Blindsone»

Tjelta er til Amanda-prisutdelingen i august nominert som beste kvinnelige skuespiller, i konkurranse med Ine Marie Wilmann i «Sonja» og Ines Høysæter Asserson i «Harajuku».

Allerede er Pia Tjelta godt vant med suksess i kjølvannet av sin sterke og kritikerroste innsats som moren som kjemper for den psykisk syke datteren:

Blant annet ble hun i fjor høst kåret til beste kvinnelige skuespiller under den internasjonale filmfestivalen i San Sebastian, noe som innbragte henne Sølvskjellet, ifølge VG. I mars fulgte Filmkritikerprisen her hjemme, og Kanonpris under Kosmorama.

– Å vinne slike priser appellerer til det lille mennesket i oss alle, som så gjerne vil bli sett, sier Tjelta til NTB om hvordan det føles å nomineres til enda en gjev pris.

Vist tillit

Filmstjerneantrukket i lang kjole – «det er bomull, og jeg har joggesko til» – stråler Pia Tjelta for fotografene. Men i filmen spiller hun sin fortvilte rollekarakter i en eneste, emosjonelt utmattende tagning, langt unna all glamour.

Det retter hun en stor takk til Tuva Novotny for. «Blindsone» er Novotnys regidebut, og de to skuespillerne er nære venner privat.

– Det var ikke gitt at det ville fungere å jobbe sammen, men det var som smør. Jeg er takknemlig for at jeg fikk ta en så stor del i arbeidet med filmen, og ble vist så mye tillit av et menneske jeg beundrer. Med slik trygghet blir man friere, sier Tjelta og legger til:

– Jeg blir ikke god hvis jeg er redd. Du må kunne hengi deg, og stole på både deg selv og materialet.