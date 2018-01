Nå fjernes gresset på Viking stadion

Rogalandsavis

Banemester Ivar Alstadsæther innrømmer det var litt vemodig å se på.

– Klart det er vemodig å se det forsvinne. Samtidig har jeg stor forståelse for at det skjer, sier han til RA.

Siden 2010 har han levd tett på den grønne matten på stadion som innleid banemester fra Sport & Grønt AS. Selv om hverdagen nå vil dreie seg fra hvordan å unngå sopp – til hvordan plastpellets skal luftes riktig – er Alstadsæther klar for utfordringen.

– Vi drifter også mange kunstgressbaner, så dette blir ikke nytt for meg, sier han.

Banemesteren får faktisk enda mer arbeid enn tidligere, nå som både hovedbanen og treningsbanen legges om.

– Ettersom det nå blir mer brukstid og helårsdrift, går arbeidsmengden opp. Så kan en nok si at arbeidet kanskje blir litt mindre utfordrende enn før.

Banemesteren og firmaet hans har nylig signert en ny avtale for fire år på driften.

– Det blir klubben selv som vil ha ansvaret for dette også i fortsettelsen, nå som det ikke ble kommunal overtakelse.

Mjøndalen første kamp

Etter planen spiller Viking for første gang hjemme på kunstgress i den andre serierunden av Obos-ligaen mot Mjøndalen. Før dette skal et stort arbeid gjøres. T. Stangeland gjør grunnarbeidene.

– Den delen skal etter planen være ferdigstilt 23. februar for begge banene, forteller fungerende driftssjef Frank Roland i Viking til RA.

Det betyr at A-laget ikke får testet det nye underlaget i treningskamp.

– Men her er det et lite værforbehold inne. Vi er ikke helt sikre. Så vi får se, sier Roland.

Egentlig skulle Viking forrige uke dele ut gress til dem som måtte ønske, men datoen som var satt sammenfalt med starten på snøfallet. Klubben måtte avlyse dette og i stedet sette på undervarmen for å klargjøre for gravemaskinene.

Banen skal etter planen nå senkes med fem centimeter. Kunstgresset som legges er det klubben mener er det beste som kan oppdrives.

– Det er polytan og samme kunstgresstype som Bayern München bruker på sine treningsbaner, opplyser Roland.

Utbedrer vanningsanlegg

Med framveksten av kunstgress i norsk fotball har også kravene om vanning av banene stadig blitt større. Her tar Viking også et mindre grep, slik at det kan bli fart på ballen.

– Vi justerer det eksisterende vanningsanlegget i høyde og lengde. Så blir det lagt til en ekstra spreder, sier driftslederen.

Onsdag skal etter planen den nye grunnmassen kjøres ut på banen. Så kommer det høvelmaskin inn for å rette det ut.

Viking vil med kunstgress ha treninger på hovedarenaen i framtiden. Så gjenstår det å se om det blir enighet med kommunen om leie.