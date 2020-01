Nå er han klar for Viking

Følg RA Sporten på Facebook !

André Ellertsen klar for Viking Håndball. Det melder Viking i en pressemelding fredag. Den lokale spilleren kommer fra Sandnes HK, og skal spille for Viking ut sesongen.

– Det er gledelig å se at nye spillere ønsker seg til oss. Det viser at vi har fått en treningskultur og et omdømme som har blitt lagt merke til. Ellertsen er en spiller med andre ferdigheter enn det vi har i troppen i dag og vil dermed gi oss mer å spille på. Han har erfaring fra spill i eliteserien og vi vet at han er høyt toppnivå, sier Viking-trener Joar Gjerde i pressemeldingen.

Viking har ni kamper igjen av seriespillet.

– Sportslig er vi komfortable med dagens situasjon. Økonomisk trenger vi drahjelp fra flere samarbeidspartnere. Vi leder 1. divisjon med et av de laveste budsjettene i divisjonen, og vi er avhengige av å øke markedsinntektene om vi skal få etablert et slagkraftig elitelag i Stavanger. Vi skulle ønsket at vi hadde kommet lenger i dette arbeidet, og oppfordrer potensielle sponsorer som ser verdien av å investere i oss om å ta kontakt. Vi har et spennende produkt, og har gjennom Gøran Johannessen og Alexander Blonz vist at vi kan produsere internasjonale toppspillere, sier Vikings styreleder Tor Henrik Knutsen i pressemeldingen.