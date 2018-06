Nå blir han Belgia-proff

Rogalandsavis

Sisteskansen, som i flere år var reserve i Viking før han gikk til Bryne, skal spille for Royale Union Saint-Gilloise de neste fire sesongene. Han slutter seg til sin nye klubb når vinduet formelt åpner.

-– Vi hentet Anders fra Bryne for 2,5 år siden. Han har vært fantastisk for oss, både på og utenfor banen, men når muligheter som dette dukker opp, vil vi ikke stå i veien. Dette unner vi Anders, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 til klubbens nettsted.

Kurt Hegre-produktet fra Roaldsøy hadde kun seks måneder igjen av sin avtale med østfoldklubben. Sarpsborg vil ikke si hva de fikk igjen for salget.

– Nei, prisene forblir mellom klubbene, men vi viser igjen at Sarpsborg 08 er en selgende klubb. Anders hadde et stort ønske om dette og satt i tillegg på utgående kontrakt. Vi ønsker å takke for 2,5 fantastiske år og ønsker han lykke til med sine fire år i Belgia, sier Berntsen.