Rogalandsavis

Det var ikke akkurat VM-stemning langs rundløypen mellom Tjensvoll og sentrum lørdag ettermiddag. Men det var en del folk som hadde tatt turen ned i Vågen for å heie fram Alexander Kristoff og de andre rytterne i varmen. To av dem var Steven Pattie og kona Goro Müller.

– Det har vært veldig spennende å se disse syklistene rase forbi i stor fart, og så nær oss, sier Pattie til RA.

Paret har tatt toget fra Forus, og dermed unngått trafikkaos.

– Nå er ikke jeg en like stor fan av sykling som Steven, men man må dra ut å se når det er så fint vær. Det er nesten litt rart at det ikke er flere folk her, sier Müller til RA.

Mye liv på Tjensvoll

Ved knutepunktet Stavanger Forum var det trangere om plassen i timene før proffenes start. Der var deltakere i turrittene og barnerittene samlet for å kose seg i sola, både før og etter styrkeprøven.

Turrittdeltaker Magne Fosse og resten av laget hvilte trøtte bein under en parasoll.

– Vi har syklet sammen i hele dag, og stoppet og kost oss på alle matstasjonene. Det var gøy å vise fram litt av Rogaland, sier Fosse til RA.

Han nikker mot tre lagkamerater som har tatt turen fra Oslo for å være med i turrittet Hammer Classic over 130 km. En av dem er Kenneth Stokkeland.

– Det ble en litt hardere tur enn vi hadde sett for oss. Det blir ofte slik når man får startnummer på brystet. Nå er jeg veldig spent på Kristoff, om han klarer å dra til i dag, sier han til RA.

Les også: Halvorsen slo Kristoff på oppløpet i Hammer Sprint

- Bare gøy å være med

Barna som deltok i Hammer Kids syklet noen runder i en løype på Forum-området, i puljer med jevnaldrende.

– Det var veldig artig. Jeg tok i skikkelig, så nå er jeg sliten, sier Sondre Huru (11) til RA etter målgang.

Han var imidlertid ikke opptatt av å komme først i mål.

– Jeg tenkte ikke på seier. Det var gøy å være med, sier Huru, og legger til at han håper at Alexander Kristoff tenker på seier i proffenes ritt.

Sentrum ble sperret av i god tid før Kristoff og co. kastet seg ut i sprintløypen. Ved Nytorget møtte RA Britt Horpestad, som var på vei til jobb på Piren pub da hun fikk beskjed om å vente med å krysse veien.

– Jeg visste ikke at gatene ville bli sperret av så lenge av gangen. Men sikkerhet er jo viktig. Nå håper jeg bare at jeg kommer meg tidsnok på jobb, sier Horpestad.

I Vågen er ekteparet Goro Müller og Steven Pattie enig med Horpestad.

– Det er ikke ofte vi har slike arrangementer, så noen stengte gater, det klarer vi å tåle, sier Müller.