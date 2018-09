MS har utlignet mot Oilers i hjemmepremieren

Rogalandsavis

3. peiode:

59 min.: Lucia med en kanon som går like over krysset med fire sekunder igjen! Dette blir nok en fjerde periode og sudden.

59 min.: Lucia med en gigantisk sjanse etter pass fra Vigier på direkten i overtallet, men han misser!

59 min.: MS får en utvisning for å skyte pucken over vantet med 55 sekunder igjen. Her har Oilers en gyllen mulighet i overtall. Lukter vi Lucia for fjerde kamp på rad?

58 min.: 3578 tilskuere i DNB Arena.

58 min.: Oilers får svært lite til. Dette går fort mot overtid. Skuffende.

53 min.: Det står 31-23 i skudd til hjemmelaget. Litt bedre takter i noen minutter nå, men dette er ingen stor hjemmepremiere av laget.

48 min.: Holm med en kanonredning. MS kontrer. Oilers er lekk.

46 min.: Ny stor sjanse til MS! Dette er ikke bra Oilers!

45 min.: Måååål! 2-2! MS utligner i det utvisningen til Forsberg er ferdig.Evan Allen får satt en retur.

43 min.: Forsberg ryker på en utvisning for slashing. MS i overtall nå. Dette er på ingen måte over.

41 min.: Da er tredje periode i gang i DNB arena.

2. periode:

40 min.: Andre periode over. 25-16 i skudd. Oilers dominerer, men slite rmed å drepe denne kampen.

38 min.: Nydelig angrep av Oilers avsluttes med et klokkerent stangskudd fra Burlon!

36 min.: De grønne holder ut nok en gang. Som kryptonitt for overtallet til Oilers.

34 min.: Det står 20-14 i skudd og MS får en utvisning for å lempe pucken over vantet.

31 min.: Oilers ruller opp MS og skaper massevis med gode muligheter nå. Effektiviteten er det som mangler.

29 min.: Oilers får ikke mål ut av overtallet.

26 min.: Ny utvisning til MS. Spill fem mot tre i 37 sekunder venter.

25 min.: Interference på UIriksen og Oilers i overtall.

23 min.: Helt andre takter fra Oilers i starten av den andre perioden.

22 min.: Mååååål! 2-1! Jacob Lagace gjør ingen feil og finter bort keeper.

22 min.: Straffe til Oilers! Tripping alene med keeper.

21 min.: Da er spillet i gang igjen.

1. periode:

20 min.: Første periode over. 10-10 i skudd.

19 min.: Oilers har kommet seg veldig mot slutten her. 9-9 i skudd. Nå har de presset MS tilbake over tid og trykker på.

15 min.: Måååål! 1-1! Der satt den for Oilers! Vikingstad scorer sitt første for klubben. Snapper en retur opp og løfter den i nettaket. Legace med skuddet i forkant.

14 min.. Lagace og Lucia roter det til og forærer MS en stor sjanse alene med Holm, men Oilers får en mulighet i overtall etter en tripping like etter.

11 min.: Oilers ikke veldig nære mål i det overtallet.

9 min.: Stor sjanse til Oilers - og så kommer dagens første overtall i fortsettelsen av situasjonen.

8 min.: Det har kladdet for Oilers så langt. Står 1-5 i skudd.

4 min.: Oilers nære å slå tilbake direkte. Buret ute av stilling og en liten pause i spillet.

3 min.: Mååål! 0-1. MS rett opp i ledelsen i overtall. Mike McNicholls scorer fra kloss hold.

3 min.: Grusom start for Oilers - som fikk utvisninger både på Sveum og Lane direkte. Spill i tre mot fem nå!

1 min.: Da er alle de nye spillerne behørig presentert for publikum og første dropp for sesongen hjemme i DNB Arena er foretatt. Vi er i gang.

Før kampen:

De fleste har tippet Storhamar som store favoritter denne sesongen, men Oilers åpnet like godt med å ta skalpen til dobbeltmesterne på direkten.

I årets andre seriekamp blir nok kampbildet et helt annet. På Hamar lå Oilers lavt og kontret. Med MS på besøk må de angripe. Så gjenstår det å se hvordan de takler den overgangen. Nykommer Mario Lucia tror det skal gå fint.

LES OGSÅ: Super-Mario i fyr og flamme før hjemmedebuten

– Jeg tror ikke det kommer til å bli så vanskelig. De fleste er nok ekstremt giret på å vise seg fram og jeg tror jeg vil fly ut for å gi fansen en smak på hva vi har å by på, sa han til RA onsdag.

Samtidig advarer han selvsagt mot å tro at ting går av seg selv.

LES OGSÅ: Holm gir forsvaret æren for superkampen

– Fra alle trenere jeg har hatt har jeg fått høre at hardt arbeid slår talent. Og det stemmer. Jeg har blitt fortalt at MS er et lag som jobber hardt. Vi må selvsagt jobbe enda hardere selv.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Burlon, Sveum - Søberg, Vigier, Morley.

2. rekke: Johannessen, Ulriksen - Lane, Forsberg, Haglund Mathisen.

3. rekke: Mostue, Rokseth - Vikingstad, Lagace, Lucia.

4. rekke: Talge, Kjellesvik Myreng - Medhus, Løvlie, Hoff.