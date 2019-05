– Jeg vil vite hva regjeringen tenker om Assange-saken, sier Rødts leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, som nylig sendte et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) om dette.

– Jeg vil vite hva regjeringen tenker om konsekvensene for pressefriheten at USA vil straffeforfølge individer i Europa for publisering og kildebeskyttelse, som hittil har vært en del av pressefriheten i Vesten, sier Moxnes til Dagsavisen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange (plakat) og Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Fotomontasje: NTB scanpix / Lene Sørøy Neverdal (Dagsavisen)

Oppsiktsvekkende tyst

Moxnes mener norske politikere, også Solberg-regjeringen, veldig ofte viser at de evner å mene noe når pressefriheten og ytringsfriheten er truet i andre land.

– Men jeg har ennå ikke hørt at regjeringen har sagt ord om Assange-saken. Det er oppsiktsvekkende tyst fra den kanten, mener Moxnes.

– Denne saken handler om at en av viktigste varslerorganisasjonen i verden, WikiLeaks, som er en viktig kilde også for norske medier, skal knebles og straffes. Det som gjorde WikiLeaks kjent, var videoen som avslørte at USAs styrker drepte ubevæpnede journalister i Irak, minner Moxnes om.

– Det er jo ikke rart at journalister verden over støtter WikiLeaks. Det som er merkelig, er at ikke flere politikere står opp mot USAs forsøk på å kneble og straffe når det blir avslørt overgrep mot journalister. Kan det ha noe med at USA er vår store allierte? spør Moxnes.

Søreide må svare

I sitt skriftlige spørsmål til utenriksministeren spør Moxnes blant annet hva den norske regjeringen vil gjøre for «at advarslene og anbefalingene fra FNs menneskerettighetssystem og forpliktende internasjonale menneskerettighetskonvensjoner tas til følge og overholdes av britiske myndigheter».

Moxnes vil også vite hva utenriksministeren og regjeringen tenker om følgene for pressefriheten i Norge og Europa, når USA vil «straffeforfølge individer i Europa» for publisering og kildebeskyttelse, og hva de eventuelt vil gjøre med det. Utenriksministeren mottok spørsmålet 26. april, og er som statsråd forpliktet til å svare stortingsrepresentanten innen seks virkedager.

Demonstrasjon

Partiet Rødt har engasjert seg sterkt i varsleren Julian Assanges skjebne, og var blant annet arrangør sammen med Norsk PEN for en punktmakering for Assange utenfor den britiske ambassaden i Oslo. Det skjedde noen dager etter at Julian Assange 11. april ble arrestert i Ecuadors ambassade i London, og nå risikerer å bli utlevert til USA for å bli straffeforfulgt der for sine lekkasjer av hemmelige dokumenter via sitt nettsted WikiLeaks.