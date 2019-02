Mot landslagsavklaring for Petter Thoresen

Thoresen er på utgående kontrakt som landslagssjef for herrelandslaget i ishockey, men er i dialog med de ansvarlige i forbundet om en forlengelse. En avklaring kan komme om ikke altfor lang tid.

– Snakker vi uker eller måneder?

– Det er nok mer uker innen vi får landet noe, sier Thoresen til NTB.

TV 2 meldte i forrige uke at det hadde murret blant landslagsspillerne etter innsatsen i VM i Danmark i fjor.

Etter evalueringen av mesterskapet er trenere og spillere blitt enige om en mer direkte norsk spillestil. Det fikk man godt med beviser på under firenasjonersturneringen i Lørenskog før jul, men da var ikke motstanderne blant de aller tøffeste.

Ottar Eide, generalsekretær i Norges Ishockeyforbund sa til TV 2 sist uke at turneringen i Klagenfurt, der Østerrike, Frankrike og Danmark er motstandere, er viktig med tanke på om Thoresen fortsatt er landslagssjef også etter at årets VM i Slovakia i mai er over.

I Klagenfurt åpner Norge mot Frankrike torsdag, så følger Danmark fredag og til slutt Østerrike lørdag kveld.

– Det blir en viktig turnering for oss. Vi møter helt sikkert et mye bedre fransk lag enn i Lørenskog før jul. Østerrike på hjemmebane er også giftige, og det samme med Danmark.

Det har kommet forfall fra kaptein Jonas Holøs som for tiden er opptatt med familieforøkelse. Rutinerte Martin Røymark og Tommy Kristiansen er også ute. De erstattes av Stavangers Markus Søberg og Vålerengas Andreas Stene.

Spartas lovende back Christian Østby ble kalt inn etter forfallet fra Holøs, men er blitt skadd og Frisk-Askers Christian Kåsastøl er ny back i troppen.

Foran VM i Slovakia i midten av mai skal Norge møte Sverige, Finland og Danmark i VM-oppkjøringskamper i april.

