Morley med hattrick mot gamleklubben da Oilers tok ny klubbrekord

Slik var kampen:

Tredje periode:

Oilers - Lillehammer 7-3 (60 min): Der er det over. Oilers knuser Lillehammer 7-3 og tar dermed ny klubbrekord med åtte strake seiere! For en serieåpning de har levert til nå. I helgen venter tabelljumbo Manglerud hjemme i DNB Arena, så rekken har all mulighet til å bli enda lenger.

Oilers - Lillehammer 7-3 (58 min): MÅÅÅL! Og det gjør de! Herreminnhatt for et overtallsspill Oilers har vist i kveld! Raske scoringer i hvert eneste av de tre. Denne gangen er det Tommy Kristiansen som får æren av å sette inn pasningen fra Trettenes.

Oilers - Lillehammer 6-3 (58 min): Da er det ingen tvil. Med 2.29 igjen på klokka får Lillehamemr en utvisning. Da er bare spørsmålet om Oilers også får det sjuende målet her.

Oilers - Lillehammer 6-3 (55 min): Lillehammer ypper seg litt nå, men må ha tre veldig kjappe mål. Under fem minutter igjen.

Oilers - Lillehammer 6-3 (54 min): 3737 tilskuere i kveld.

Oilers - Lillehammer 6-3 (54 min): MÅL! Så får Lillehammer en ny redusering etter en retur foran Henrik Holm.

Oilers - Lillehammer 6-2 (51 min): MÅÅL! MORLEY HAR SCORET HATTRICK! Han leker seg med gamle lagkamerater! Blir nydelig spilt opp av Kissel, og banker pucken i nærmeste hjørne.

Oilers - Lillehammer 5-2 (49 min): Nær hattrick på Morley! Kissel med en fin involvering, og plutselig er Morley alene med keeper! Setter den like utenfor.

Oilers - Lillehammer 5-2 (47 min): Todd Bjorkstrand tar en timeout.

Oilers - Lillehammer 5-2 (45 min): Tommy Kristiansen med en dobbeltsjanse, men Bengtsberg stenger buret.

Oilers - Lillehammer 5-2 (43 min): MÅL! Patrick Ulriksen med en feilpasning i egen sone, Lillehammer er nådeløse og banker pucken i mål.

Oilers - Lillehammer 5-1 (43 min): Magnus Hoff roter litt og gir Mads Homdrom en overgangsmulighet. Kaster seg ned for å stoppe angrepet, og det ender med at begge spillerne suser inn i både målet og Henrik Holm. Men Oilers-keeperen kommer seg på beina igjen.

Oilers - Lillehammer 5-1 (42 min): Rokseth med et skudd fra blå som Bengtsberg plukker med snapphansken.

Oilers - Lillehammer 5-1 (41 min): Tredje periode er i gang!

Andre periode:

Oilers - Lillehammer 5-1 (40 min): Andre periode er over. En meget bra forestilling av Oilers. 13-13 i skudd, men det står 5-1 på måltavlen og tredje periode bør bare bli en transportetappe.

Oilers - Lillehammer 5-1 (39 min): Oilers er fulltallig.

Oilers - Lillehammer 5-1 (39 min): Gigasjanse for Dan Kissel etter en overgang! Nesten scoring i undertall der. 33 sekunder gjenstår av perioden.

Oilers - Lillehammer 5-1 (39 min): Bedre overtall fra gjestene nå, men er ikke effektive og klarer ikke score på mulighetene sine.

Oilers - Lillehammer 5-1 (38 min): Så ryker Brassart på en tominutter for slashing. Overtall Lillehammer.

Oilers - Lillehammer 5-1 (36 min): MÅÅL! Han er der igjen! David Morley gjør livet surt for gamle lagkompiser! Setter sitt andre for dagen! Nå herjer Oilers her!

Oilers - Lillehammer 4-1 (36 min): Trettenes nær nummer fem like etterpå. Skuddet stryker utenfor krysset.

Oilers - Lillehammer 4-1 (36 min): MÅL! Scoringen blir stående! Kristiansen med assisten.

Oilers - Lillehammer 3-1 (36 min): MÅL? Oilers er effektive i overtall igjen! Ludvig Hoff styrer inn et skudd. Men det skal sjekkes på video...

Oilers - Lillehammer 3-1 (35 min): Lillehammer forsøker å rydde pucken ut av sonen, men den går rett i køllebladet til Kissel. Han skyter, men skuddet går via en motstander og keeper får kastet seg over den løse pucken.

Oilers - Lillehammer 3-1 (34 min): Høy kølle og utvisning på gjestene. Nytt Oilers-overtall. Kan de være like effektive denne gang?

Oilers - Lillehammer 3-1 (34 min): Lillehammer nære 3-2. Har litt blod på tann her nå.

Oilers - Lillehammer 3-1 (32 min): MÅL! Men Lillehammer svarer umiddelbart! Persson med et fint skudd som Holm ikke rekker opp på. Da er det kamp igjen!

Oilers - Lillehammer 3-0 (31 min): MÅÅL! Oilers er supereffektive i overtall! Zajac fyrer av fra blå, keeper gir retur, og der er Tommy Kristiansen. Han gir videre til Trettenes, som fra kloss hold banker pucken i nettet. 3-0!

Oilers - Lillehammer 2-0 (30 min): Etter vedvarende Oilers-press ender det med at Lillehammer tar en krysstakling. Hjemmelagets første powerplay for kvelden.

Oilers - Lillehammer 2-0 (28 min): Ny, stor Oilers-sjanse! Oilers kommer på en overgang. Berg-Paulsen forsøker seg først, og Vikingstad er på returen, men redning fra Bengtsberg holder Lillehammer inne i kampen..

Oilers - Lillehammer 2-0 (27 min): Nydelig pasning fra Søberg skjærer gjennom hele Lillehammer-laget og inn til Brassart, som kommer stormende inn mot mål. Skyter like utenfor. Svært nære 3-0.

Oilers - Lillehammer 2-0 (24 min): Bra undertall og ditto svakt overtall av Lillehammer. Oilers er fulltallige etter å ha vært nærmest scoring i det undertallet.

Oilers - Lillehammer 2-0 (23 min): Ulriksen kommer på en overgang og skyter. Kissel er nesten på returen.

Oilers - Lillehammer 2-0 (22 min): Dineen med et knallhardt skudd, Holm redder og holder pucken.

Oilers - Lillehammer 2-0 (22 min): Der kommer kampens første utvisning. Gjett hvem? Tommy Kristiansen. Litt for ivrig foran mål og feller Lillehammers målvakt. Overtall Lillehammer.

Oilers - Lillehammer 2-0 (21 min): Andre periode er i gang!

FØRSTE PERIODE:

Oilers - Lillehammer 2-0 (20 min): Der er første periode over. Lillehammer vinner skuddstatistikken 8-7, men Oilers var gode, og effektive. Men dette er langt fra avgjort, gjestene har vist at de er i stand til å score her.

Oilers - Lillehammer 2-0 (18 min): MÅÅL! Selvsagt er det David Morley som gjør det, mot sine gamle lagkamerater! Setter fart, drar seg nydelig innover mot mål, og nærmest flyvende over keeper Bengtsberg får han pirket den i mål. Fantastisk prestasjon. Velger ikke å feire mot gamleklubben.

Oilers - Lillehammer 1-0 (16 min): Lur pasning fra Zajac inn foran mål, men Lillehammer får slått den unna rett før den når adressen.

Oilers - Lillehammer 1-0 (14 min): Rokseth skyter, Brassart styrer. Lillehammer-målvakt Bengtsberg rekker å få lukket beina i siste liten. Nære.

Oilers - Lillehammer 1-0 (12 min): Nære for Lillehammer igjen! Først et skudd som går like utenfor stolpen. Deretter på returen, men Holm får stengt hjørnet. Lillehammer leder faktisk skuddstatistikken 6-3 så langt, og har hatt to store muligheter nå. Men Oilers er heller ikke ufarlige.

Oilers - Lillehammer 1-0 (11 min): Oilers står høyt i presset og stjeler pucken. Ender med et farlig skudd fra Trettenes, som Lillehammer-målvakt Bengtsberg får en arm på.

Oilers - Lillehammer 1-0 (7 min): Litt mer frem og tilbake nå, etter den innholdsrike åpningen, med Oilers som det førende laget.

Oilers - Lillehammer 1-0 (3 min): Der er Lillehammer svært nær utligning. Gjestene bryter etter at Oilers roter i egen sone. Holm har ikke helt kontroll, men Oilers slipper med skrekken.

Oilers - Lillehammer 1-0 (2 min): MÅL! Oilers tar ledelsen! Dan Kissel sørger for drømmeåpning for Oilers! Mathias Trettenes med fin tversoverpasning til Kissel, som er sedvanlig iskald foran mål. 1-0!

Oilers - Lillehammer 0-0 (1 min): Lillehammer får første skudd på mål. Får en litt ekkel styring på vei mot Holm, men Oilers-keeperen får stengt beina.

Oilers - Lillehammer 0-0 (1 min): Der er vi i gang! Brassart taper droppen.

Oilers stiller med følgende lag:

Henrik Holm i mål.

1. backpar: Patrick Ulriksen, Nolan Zajac.

2. backpar: Dennis Sveum, Andreas Klavestad.

3. backpar. Daniel Bøen Rokseth, Jørgen Kvål.

4. backpar: Tone Klofutar, André Bjelland Strandborg.

1. løperrekke: Dan Kissel, Mathias Trettenes, David Morley.

2. løperrekke: Ludvig Hoff, Brady Brassart, Magnus Hoff.

3. løperrekke. Markus Søberg, Kristian Forsberg, Tommy Kristiansen.

4. løperrekke: Tomas Berg-Paulsen, Markus Vikingstad, Robin Haglund Mathisen.

Før kampen:

Det er duket for toppkamp i DNB Arena torsdag kveld, når serieleder Stavanger Oilers tar imot 3. plasserte Lillehammer. Gjestene ligger fire poeng bak Oilers, med en kamp mer spilt.

David Morley og Stephan Vigier spiller mot hverandre etter å ha dannet et fryktet radarpar sammen de siste tre sesongene, både i Lillehammer og Oilers.

Morley bærer gullhjelmen for OIlers. Stephan Vigier står med sju mål, og har også storspilt for sin klubb.

Lillehamer er sterke på boteis, og har bare avgitt 2 poeng på sine 5 bortekamper denne sesongen.

Oilers må klare seg uten Greg Mauldin, Nicolai Bryhnisveen og Simen Talge.

Kampen følger du direkte her fra klokken 19.