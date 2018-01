Morgenlevering kjøper Brødboksen

Rogalandsavis

– Dessverre lykkes det ikke å redde så mange av Brødboksens arbeidsplasser som vi hadde håpet på, idet minimum seks ansatte er sikret jobb videre. I tillegg vil kjøper vurdere løpende behov for ytterligere personell fra Brødboksen, sier bostyrer Erik Sandtrø.

Nærmere 200 ansatte er berørt av Brødboksens konkurs. Selskapet kastet inn håndkleet mandag denne uka med 22,7 millioner kroner i gjeld, skriver Dagens Næringsliv.

Torsdag ble det klart at Morgenlevering AS kjøper ut verdiene fra konkursboet. Det betyr at Morgenlevering overtar både driftstilbehør og varelager, men kjøpesummen er imidlertid en godt bevart hemmelighet.

– Gjennom salget har konkursboet sikret at eiendelene i boet realiseres på en fordelaktig måte og det er sikret midler på boets hånd som gjør at tapet for den offentlige lønnsgarantien som prioritert kreditor er betraktelig redusert, sier Sandtrø.

Netthandelprosjektet Morgenlevering.no ble etablert i 2014 og er eid av Schibsted og Amedia gjennom selskapet Distribution Innovation AS. Selskapet leverer alt fra bakervarer og blomster til aviser og magasiner hjem til folk.