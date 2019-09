Moi Nilsen: – FNB-velgerne har all grunn til å føle seg lurt

Tirsdag la Leif Arne Moi Nilsen (Frp) ut en melding på Facebookgruppen «Bomfritt Norge!», hvor han viser tydelig hvor skuffet han er over FNB sin avgjørelse i forhandlingene. I meldingen står det «Dette som FNB nå gjør må være den største politiske svindelen i Stavangers historie. Her har folk stemt på partiet mot bompenger og ender opp med å få MDG som elsker bompenger og hater bilen i stedet. Folk har all grunn til å være forbanna og føle seg lurt trill rundt. Dette betyr antakelig økt eiendomsskatt på toppen av dyre bompenger.»

– Jeg står for dette utspillet, sier Moi Nilsen da RA kontakter han.

– Da vi forhandlet med Frode Myrhol og Folkeaksjonen nei til bompenger, kom han med tre krav som vi straks innfridde. Deretter ønsket jeg å vite om han hadde flere krav til den blå siden, men han var ikke interessert i å forhandle noe mer, legger han til.

– Sjokkerende

Moi Nilsen er overbevist om at Myrhol hadde bestemt seg for å slutte seg til den rødgrønne siden allerede før forhandlingene var i gang. Frp-politikeren mener man skal strekke strikken så langt som mulig i forhandlinger, og deretter velge side basert på hvem som kan innfri flest krav.

– Jeg har vært i forhandlinger siden jeg var 26 år, og jeg har aldri opplevd slikt tidligere. Myrhol kommer til å oppnå mye mindre med rødgrønn side, og jeg mener dette er sjokkerende, sier han.

Moi Nilsen mener at dette tyder på at Myrhol ikke er blokkuavhengig slik han påstår, og at det finnes et stort demokratisk problem.

– Jeg synes det er alvorlig at FNB ikke ønsker å forhandle med oss for å få bort bommen. Derfor kaller jeg dette svindel. Folk ringer til meg og beklager for at de ikke stemte på Frp. Dersom de hadde visst utfallet, hadde de aldri stemt på FNB, sier han.

Rett til å være skuffet

Han mener velgerne har all grunn til å være sint og skuffet etter FNB sin avgjørelse om å blant annet samarbeide med MDG.

– Jeg har fått utallige henvendelser av folk som føler seg lurt. Reaksjonene er massive og det hagler inn meldinger og telefoner fra mange, sier Moi Nilsen.

Han mener at det er et godt utgangspunkt i forkant av forhandlingen, at Myrhol sier FNB er et blokkuavhengig parti, og at det ikke bør overraske noen at de ønsker å snakke med begge sider.

– På denne måten blir han ikke tatt for gitt, men ettersom han ikke er interessert i å forhandle med oss, mener jeg at han er forutinntatt. Han sloss nå for sitt eget parti, og ikke lenger for bommen. Folk vet ikke hva annet FNB står for, og derfor vet de ikke hva de har stemt. Velgerne har trodd at de har stemt på noen som skal jobbe for å fjerne bommen, sier Moi Nilsen.

– Bruker ikke tid på han

Frode Myrhol satt opptatt i de mye omtalte forhandlingene med Ap, Sp, SV, Rødt og MDG i går, men i en SMS til RA sier gruppelederen i FNB følgende om kritikken fra Frp og Moi Nilsen.

– Leif Arne Moi Nilsen bruker jeg ikke tid på. Han har blokkert meg på Facebook i over et år, og det lever jeg godt med. Da slipper jeg å lese alt tullet han skriver, skriver Myrhol i en tekstmelding til RA.

NRK skriver at han etter pressekonferansen i Byparken i Stavanger tirsdag, tror at de som stemte på FNB vil bli fornøyde med det partiet vil få på plass.

– Det bekymrer meg ikke at mange av velgerne mine er redde for MDG, sier Myrhol til NRK.

Samtidig mener Myrhol at FNB og MDG også er enige om ting: blant annet kollektivtransport, og det å bruke gulrot framfor pisk for å få folk til å ta bussen.

– Vi har hele tiden vært klare på at vi er et blokkuavhengig parti, så det er rart hvis folk blir veldig overrasket over at vi snakker med begge blokkene, sier Myrhol.





Frode Myrhol i FNB.



Rødgrønn enighet om politisk samarbeid

Tirsdag ettermiddag ble det innkalt til pressekonferanse etter at forhandlingene førte frem til en valgteknisk avtale om å fremforhandle en felles politisk plattform, fordeling av ordfører og varaordfører, ledere av kommunalstyrere og styrer, samt fordeling av medlemmer til kommunalstyrene og arbeidsutvalgene til kommunalstyrene og styrer.

Det ble da kjent at de nye samarbeidspartiene vil få 38 mandater, og flertall i det nye kommunestyret i Stavanger. Den borgerlige opposisjonen med Høyre og Frp i spissen vil sitte med 29 mandater.

