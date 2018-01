Rogalandsavis

Statoil tildeler på vegne av lisenspartnerne EPC-kontrakter for leveranse av undervanns produksjonssystem på henholdsvis Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen og Askeladd-prosjektet i Barentshavet til Aker Solutions. Kontraktene har en samlet estimert verdi på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

Det skriver Statoil i en pressemelding tirsdag.

Milepæl for Statoil

Tildeling av disse kontraktene omtales som en milepæl i to viktige prosjekter for Statoil.

– Troll-feltet er helt sentralt for norsk sokkels rolle som gasseksportør til Europa. Troll fase 3 sørger for at vi kan opprettholde denne rollen i tiår fremover. Askeladd er lokalisert i Barentshavet og vil gi ny føde til Snøhvit LNG anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Jeg ser frem til å samarbeide med Aker Solutions i disse to utbyggingene som vil bidra til langsiktig produksjon og verdiskaping på norsk sokkel, sier direktør for prosjekter i Statoil, Torger Rød.

Aker: – Ser frem til å starte

Kontraktene inkluderer støtte til installasjon og ferdigstillelse. Arbeidet starter med det samme og ventes ferdigstilt i 2020.

– Vi ser frem til å jobbe med Statoil på disse feltene, som er avgjørende for å utvikle Norge videre som stor leverandør av gass, sier Aker Solutions-sjef Luis Araujo i en pressemelding fra selskapet.