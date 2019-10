Mer seksuell trakassering i Forsvaret

I 2018 ble det ifølge Generaladvokatens årsrapport reist disiplinærsak og ilagt refselse til ni soldater og offiserer for «seksuelle handlinger uten samtykke», skriver Aftenposten.

Det er flere saker enn de tre foregående årene til sammen. I tillegg registrerte Militærpolitiet 14 seksuallovbrudd i fjor som ble oversendt til politiet.

– Tallet er for høyt

– Tallet er for høyt i den forstand at det ikke burde være slike saker. Men tallet er lavt i den forstand at det er mye som tyder på at det er flere saker enn de som ­kommer til uttrykk i min rapport, sier general­advokat Sigrid Redse Johansen til avisa.

– Forsvaret har nulltoleranse mot mobbing og seksuell trakassering, uansett ­alvorlighetsgrad. Vi ser derfor svært alvorlig­ på dette, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som er talsperson for Forsvaret.

I fjor var det 7.346 soldater som avtjente førstegangstjenesten. Av dem var 28,5 ­prosent kvinner.

