I 2018 var det «Innovate», i 2016 «Transition». Det neste ONS, i 2020, har «Together» som tema.

– Energibransjen er ikke ukjent med forandring, men vi møter nå en realtiet som er mer kompleks enn tidligere, sier ONS-president Leif Johan Sevland i en pressemelding.

LES OGSÅ: (+) Slik kjemper de 1100 utstillerne om oppmerksomheten på ONS

ONSi 2020 vil handle om å samspill og samarbeid. I pressemeldingen peker Sevland på at verden er blitt mer utofurtsigbar, og at bransjens evne til å tilpasse seg og samarbeid er viktig.

– Mer kunnskap, tilpasningsevne og lagarbeid er nødvendig for å møte framtiden, sier Sevland.

FIKK DU MED DEG DENNE? (+) For 50 år siden satt Farouk Al-Kasim seg på et fly fra Irak til Norge. En flytur som skulle vise seg å bety mye for Norge og det kommende oljeeventyret