Mener Ingebrigtsens markedsverdi mangedobles

– Han har en markedsverdi på mange, mange millioner nå. Han har tatt et kvantesprang av dimensjoner. Fra ikke å være med i Diamond League, vil han nå være blant utøverne som får virkelig bra betalt for å delta, forteller Hoen til NTB etter Ingebrigtsens andre gull i EM.

Hoen vet hva han prater om. Siden 2007 har han vært stevnedirektør for Bislett Games og vet hva de beste utøverne i friidrettssirkuset kan ta betalt.

– Markedsverdien hans kan nok sammenlignes med Filip, kanskje er den allerede høyere. Og da skal en huske at Filip er europamester og har VM-bronse.

Het på sponsormarkedet

Da 17-åringen løp inn til sitt andre gull på to dager, introduserte han seg virkelig for den store friidrettsscenen. Han har allerede et samarbeid med utstyrsgiganten Nike. Nå tror Hoen at flere sponsorer ønsker å melde seg på.

– I sponsormarkedet priser en gjerne inn såkalte opsjoner. Han er på dette nivået som 17-åring - hva kan en da forvente seg i framtiden? Det vil inkluderes i kontraktene og derfor tror jeg kanskje han allerede er mer attraktiv enn sine brødre blant sponsorene. Det er mange som ønsker å bli assosiert med Jakob.

Yngstebror Ingebrigtsens prestasjoner er helt unike og Bislett Games-sjefen trekker assosiasjoner til store navn som har levert lignende i ung alder.

– Mange spør seg nok, «blir dette den nye Sebastian Coe, eller kanskje enda mer?». Det er et fåtall som har levert i en verdensidrett i den alderen. Tiger Woods og Björn Borg gjorde lignende ting da de var 17-18 år. Vi vet alle hvordan det endte. Den tanken har nok mange sponsorer i bakhodet når de vurderer Jakob.

– Alt endrer seg nå

Den tidligere høydehopperen som tok EM-gull i 1994 mener særlig gullet på 1500 meter gjør Ingebrigtsen ekstra interessant.

– Det er kanskje den viktigste grenen i internasjonal friidrett. Den favner både mellom- og langdistanseløpere. De som er gode på 1500 meter er gjerne gode på 800 meter, 3000 meter og 5000 meter også.

Ingebrigtsen mottar en bonus fra friidrettsforbundet på 120.000 kroner etter de to gullene, men ingenting fra arrangørene, ifølge VG. Seier i Diamond Leauge-stevnene belønnes med 80.000 kroner. Da må Ingebrigtsen imidlertid yppe seg mot de østafrikanske stjernene.

– Han vil nok være ekstra unik fordi han gjør dette som europeer og dermed får han også bedre betalt. Også prosjektet Team Ingebrigtsen vil få en helt annen verdi etter dette. Alt endrer seg nå, avslutter Hoen.