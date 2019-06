Nødetatene har rykket ut til en mulig bygningsbrann i Kvernevikveien i Stavanger.

Politiet i Sør-Vest skal ha fått melding om røykutvikling fra en bygning.

Det har vært brann i et kjøkken, som nå er slukket. Røykutviklingen skyldes for det meste et bål i nærheten. Ingen personer er skadet.