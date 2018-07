Melder om gode temperaturer i hele landet

Rogalandsavis

Varmerekordene har satt preg på Nord-Norge de siste dagene, men i helga er det tilbake til mer vanlige, men fortsatt gode sommertemperaturer på mellom 15 og 20 grader. Sola er der, men det blir også flere små fronter med bygevær.

– Når høytrykket trekker seg litt unna blir det rom for skyer som kommer inn fra havet. Vi får egentlig et normalt sommervær. Det er høytrykket som har ligget over Kolahalvøya, som nå trekker seg litt tilbake, sier statsmeteorolog Ida Fossli i Meteorologisk institutt.

Vanlig i vest

Vestlandet og Trøndelag får også et ganske vanlig sommervær i helgen og tiden framover. Det popper opp en og annen ettermiddagsbyge. Temperaturene beskrives som sommerlige med mellom 20 og 25 grader, kanskje opp mot 30 noen steder.

Det kommer inn et lite lavtrykk fra vest som gir regn mandag og første del av tirsdagen, men ellers er det varmt og tørt vær.

– Det er rett og slett ikke mye som skjer, sier meteorologen om været i landet vårt.

Hun legger til at det viktigste nå er skogbrannfaren. Det er for det meste ganske tørt. Tørken ser ut til å vedvare framover og ut til neste uke. Skogbrannvarselet vil bli opprettholdt for Sørlandet og Østlandet.

Slappe systemer

– Det er ikke lenger et klart megahøytrykk som forårsaker det tørre og varme været i sør. Nå har vi mer slappe systemer, beskriver Fossli.

Disse systemene bidrar likevel til å gi et tørt og varmt vær på Sørlandet og Østlandet. Vi har et høytrykk som blir liggende over Russland ut over i neste uke. I tillegg er det et lavtrykkssystem som beveger seg opp mot Island og Svalbard. Det ligger også et høytrykkssystem over nordlige deler av Sentral-Europa.

– Tendensene framover ut over prognosene på ti dager, er at det fortsatt ser ut til å bli tørt og varmt. Det ser jeg allerede nå. Det er kanskje antydning til regn i form av noen byger mot slutten av tidagersperioden, men dette er veldig usikkert og det endrer seg hele tiden.

Tørt i Skandinavia

Danmark og Sverige har hatt et ganske likt vær som Sørlandet og Østlandet – bortsett fra at de kom litt senere i gang med de varmeste temperaturene. Det er ganske tørt vær med den samme tørkesituasjonen for bøndene.

– Dette som skjer er interessant fra et meteorologisk perspektiv. Det er kjempespesielt med forholdene som har vært siden mai, sier Fossli.

