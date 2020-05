MDG støtter liberalisering av bioteknologiloven

Miljøpartiet De Grønne kommer til å støtte alle forslagene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV om å liberalisere bioteknologiloven.

Det besluttet MDGs sentralstyre søndag, skriver Aftenposten.

Eggdonasjon og assistert befruktning for enslige skal tillates, og tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle, ifølge forslagene.

Ap, Frp og SV har til sammen 86 mandater og flertall på Stortinget, men med knappest mulig margin. Det kan gjøre MDGs ene stemme i saken avgjørende.

KrF har nemlig mobilisert kraftig for å få stanset lovendringene, blant annet ved å forsøke å få Frp-representanter til å stemme mot forslagene av samvittighetsgrunner. KrF har også sørget for at det blir full sal når saken behandles tirsdag.

Senterpartiet og regjeringspartiene går mot endringene.