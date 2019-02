MC-medlem i varetekt etter voldsepisode

En 34 år gammel mann er varetektsfengslet i fire uker, skriver Stavanger Aftenblad. Totalt er det seks siktede i saken, ifølge politiadvokat Sundas Arshad i Sørvest politidistrikt.

Natt til tirsdag fikk politiet melding om at en mann ble utsatt for vold i en privatbolig i byen. Foranledningen skal være at han hadde uttalt seg kritisk om Satudarah. To menn og en kvinne skal ha angrepet mannen. Blant de siktede er et medlem av Section Seven MC, som er en støtteklubb for Gremium MC. Den fengslede 34-åringen er selv medlem i klubben Satudarah.

Politiet fant også flere kilo hasj og 6.000 tabletter i forbindelse med tirsdagens utrykning. 34-åringen har erkjent dette forholdet, men erkjenner ikke å ha vært involvert i voldsbruken, sier forsvarer Anne Kroken.

Satudarah ble etablert i Nederland av personer med indonesisk bakgrunn, men er i dag verdensomspennende, på lik linje med Hells Angels og Bandidos. MC-klubben etablerte seg første gang i Norge i Stavanger 2014. Internasjonalt er Satudarah beryktet for narkotika, vold og annen kriminalitet. Klubben er forbudt i Nederland og i Tyskland.

