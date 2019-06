Mattilsynet fant avvik hos 150 svinebønder i Rogaland

Tilsynskampanjen i Rogaland ble gjennomført i slutten av 2017 og begynnelsen av 2018, etter at svine-videoene som ble vist i NRK Brennpunkt denne uka, ble tatt opp.

Hos 25 svineprodusenter ble det avlivet griser på stedet, og fem ble bedt om å avvikle svineholdet som følge av tilsynskampanjen.

Avdelingssjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Odd Ivar Berget, sier til avisa at han ikke ble overrasket over et så høyt antall avvik.

– Det er det vi var bekymret for og grunnen til at vi bestemte oss for å gjennomføre så mange uanmeldte tilsyn, sier han.

De aller fleste avvikene i Mattilsynets kampanje (95) var knyttet til manglende rotemateriale, som er et trivselstiltak for griser. Hos 67 svineprodusenter ble det funnet syke dyr, hos 61 ble sykebinge brukt feil, og 47 svineprodusenter fikk beskjed om å gi bedre oppfølging til syke dyr.

I etterkant av tilsynskampanjen har svinenæringen medvirket til å iverksette et dyrevelferdsprogram, som blant annet innebærer at bøndene skal ha minst tre veterinærbesøk i løpet av året.

