DEBATT: Av: Reidun Sirevåg, styremedlem i Nasjonalforeningen for folkehelsen Rogaland

Ta vare på kroppen din! Den er den eneste du har og den fungerer som en maskin. Skal den fungere, må den ha daglig tilførsel av sunn og god mat og drikke. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det er viktig at alle barn spiser et sunt og godt måltid på skolen daglig. Til faget «Mat og helse» er det utarbeidet et digitalt undervisningsopplegg «Smart på mat» til bruk i skolen fra 5.–7. trinn. Flere og flere skoler bruker dette i sin undervisning.

Vi anbefaler vann som tørstedrikke og at snop forbeholdes lørdag og festlige anledninger. Både salt og sukker utgjør en fare som vi må ha kunnskap om.

Sunne spisevaner blant barn og unge har stor betydning for helsen! Og vaner fra barndommen ser ut til å vare livet ut. Da gjelder det å gi dem sunne og gode holdninger og spisevaner tidlig.

Sunn mat er for lengst innført i barnehagen, og i skolen er det fokus på sunn mat i matpakken. Mange barn er heldige og har en slik matpakke med hjemmefra. Men ikke alle! Her kan vi gjøre en forskjell!

Vi kan innføre ett gratis måltid hver dag for alle elever uavhengig av foreldrenes lommebok. Da viser vi til vårt naboland, Sverige, hvor det serveres ett varmt måltid hver dag. Vi tror dette er et godt folkehelsetiltak!

Måltid i skolen utgjør en betydelig del av elevens daglige inntak av mat og drikke. Da bør vi sørge for at dette inkluderer samtlige elever.

MER DEBATT: Barnefamilier presses ut av markedet og byen forgubbes

Mat i skolen kan gi:

** Bedre folkehelse

** Friskere elever

** Elever med mer energi, mer

utholdenhet og bedre konsentrasjon,

** Bygge fellesskap og sosiale

relasjoner

** Mindre uro og mobbing

** Mer overskudd

** Bedre holdninger

** Ta vare på kroppen

** Redusere risiko for hjerte- og

karsykdommer og demens