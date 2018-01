Martinsen slo gamle lagkamerater i Oilers

Rogalandsavis

Storhamar hadde 12 poengs luke til Sparta på toppen av tabellen foran torsdagens kamper og hadde ivaretatt den avstanden etter en god bortekamp i Stavanger.

Kjetil Martinsen og Ulf Andersson scoret målene for serielederen.

Sparta måtte på sin side slite atskillig mer for poengene borte mot Frisk Asker. Hjemmelaget ledet 4-3 i Askerhallen etter to perioder, men to Sparta-mål på tampen ga 5-4 og en sliteseier til tabelltoeren fra Østfold.

Kyle Osterberg satte inn den matchvinnende scoringen snaut midtveis i den siste perioden.

Tabelltreer Lillehammer sløste heller ikke bort poeng borte mot Vålerenga, men også i hovedstaden var det lenge jevnt. Etter to perioder ledet gjestene 3-2, men tre Lillehammer-mål i løpet av seks innholdsrike minutter i siste periode avgjorde kampen.

Vålerenga fikk til slutt en trøstemål slik at sluttresultatet ble 6-3.

Kongsvinger er tabelljumbo i eliteserien og fikk det tøft også mot Stjernen torsdag. Kampen endte til slutt 8-1 til laget fra plankebyen. Marcus Bryhnisveen og Karel Slavata scoret to ganger hver for Stjernen.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: Mads Larsen Mostue, Dennis Sveum, William Rapuzzi, Josh Soares, Peter Lorentzen

2. rekke: Daniel Rokseth, Villiam Strøm, Jonas Djupvik Løvlie, Lassi Kokkala, Magnus Hoff

3. rekke: Johannes Johannesen, Curtis Gedig, Markus Søberg, Kristian Forsberg, Eirik Salsten

4. rekke: Spencer Humphries, Lars Christian Rødne, Eirik Børresen, Henrik Medhus, Anders Tangen Henriksen